Schneise der Zerstörung

Mehr als 80 Menschen starben, Tausende Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht: Das ist die erste Bilanz nach dem Wirbelsturm »Amphan«, der mit hohen Windgeschwindigkeiten, heftigen Niederschlägen und Gewittern über Indien und Bangladesch hinweggefegt ist. In Kolkata wurde der Flughafen überflutet, der Strom fiel in Teilen der Metropole im Nordosten Indiens aus. Besonders vom Zyklon betroffen war Westbengalen, wo mindestens 72 Menschen starben. Im Bild zu sehen sind Verwüstungen, die der tropische Wirbelsturm in dem indischen Bundesstaat am Donnerstag angerichtet hat. (dpa/jW)