Mit Vorurteilen kämpfen

REUTERS/Ahmed Yosri Wenig Haut, viel Geld: Wrestlerin Natalya feiert ungewöhnlich verhüllt ihren Sieg bei einer WWE-Veranstaltung in Saudi-Arabien

Außer den Kommentatoren war niemand da, der hätte überrascht sein können, im leeren, virusbefreiten Performance Center von Orlando, Florida. Vor den Fernsehern aber staunten die (nur) 1,9 Millionen Wrestlingfans am 11. Mai bestimmt nicht schlecht, als die amtierende Frauenmeisterin (Raw Women’s Champion) Becky Lynch ihren Rücktritt bekanntgab. Den goldenen Gürtel überreichte sie bereitwillig ihrer Kollegin Asuka, um sich in den Mutterschaftsurlaub zu verabschieden.

Schwangere, Lesben und Muslime – es menschelt gewaltig bei der »World Wrestling Entertainment« (WWE), der größten Wrestlingliga der Welt. In diesem sensationswütigen Milieu, das die »Guten« und die »Bösen« immer genau einzuteilen wusste, verschieben sich die Feindbilder. Der US-amerikanische Schaukampf unterscheidet sich von seinen europäischen, japanischen und mexikanischen Varianten auch durch die viel stärkere Bedeutung der Seifenoper zwischen den Kämpfen. Gesellschaftliche Fragen werden zur Erregung des Publikums ausgeschmückt, die entgegengesetzten Standpunkte auf die Akteure verteilt. Dafür bedarf es eindeutiger Positionen und eines feinen Gespürs für Stereotype und Ressentiments. In den 1980er Jahren übte sich die Organisation (damals noch »World Wrestling Federation«) in der unverhohlenen Bestätigung dieser Vorurteile: Der »Real American« Hulk Hogan kämpfte gegen den bitterbösen Iraner Iron Sheik und den bitterbösen Sowjet Nikolai Volkoff (eigentlich Jugoslawe).

Heute ist die Öffentlichkeit des Spektakels allerdings nicht mehr deckungsgleich mit der US-amerikanischen, nicht einmal mehr mit der »westlichen«. Bereits seit 2014 veranstaltet WWE Events in Saudi-Arabien, seit 2018 sogar jährlich zwei ihrer prestigeträchtigen Großveranstaltungen. Eine davon nannte man »Crown Jewels«, also Kronjuwelen. 2019 durften sogar die Damen vor den Augen privilegierter Saudis in züchtig langen Hosen und langärmligen Shirts gegeneinander antreten. Infolge der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi streikten jedoch viele der großen Superstars.

Mutmaßliche Zahlungsstreitigkeiten mit WWE-Besitzer Vince McMahon waren gerüchteweise der Grund, warum Kronprinz Mohammed bin Salman den Rückflug von 175 WWE-Mitarbeitern nach einem Event in Saudi Arabien am Flughafen verzögern ließ. Zukünftige Veranstaltungen im Land der Peitschenhiebe und des Handabhackens sind aktuell fragwürdig. Um muslimische Fans trotzdem bei der Stange zu halten, hat die WWE Mustafa Ali ins Aufgebot genommen. Der 34jährige ist Sohn eines pakistanischen Vaters und einer indischen Mutter, bekennender Muslim und wird weder als Terrorist noch als Staatsfeind inszeniert.

Erstaunlicherweise wird auch Sonya Deville, die sich 2015 als homosexuell outete, nicht als Kampflesbe oder Mannweib dargestellt. Allgemein ist das Frauenwrestling in der WWE kein reines Onanierintermezzo mehr, es geht deutlich sportlicher zu, Geschlechterrollen werden hinterfragt. Ohrfeigen, Haare ausreißen und Fingernägel abbrechen, das ist zum Glück weitestgehend Geschichte. Wrestlerinnen gelten nicht mehr als reines Anhängsel erfolgreicher Wandschränke. Mandy Rose zum Beispiel liebt im Narrativ den übergewichtigen und geschmacklosen Serben Otis Dozovic trotz seiner Fehler. Zu große Hoffnungen machen braucht man sich dennoch nicht, extrem »mainstream sexy« sind die allermeisten Akteurinnen nach wie vor. Offen schwule amtierende männliche WWE-Superstars gibt es auch nicht, aber zumindest sind homophobe Gimmicks abgeschafft wie das des flamboyanten Goldust, der den Herren einst gezielt an die Eier griff und sie anschließend mit seinem Mundgeruch belästigte.

Vince McMahon soll aktuell stark besorgt sein ob der schlechtesten Einschaltquoten aller Zeiten im April und Mai 2020. Und das trotz fehlender Konkurrenz durch die Playoffs in der Basketballliga NBA oder der Eis­hockeyliga NHL, sowie die Saison der Baseballliga MLB. Vielleicht muss es bald doch wieder ein bisschen mehr Angst, Hass und Titten im Ring geben. Donald Trump hat übrigens, sollte es mit der Wiederwahl nicht klappen, bereits WWE-Erfahrung.