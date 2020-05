Trump droht mit WHO-Austritt

REUTERS/Denis Balibouse WHO-Hauptquartier in Genf am Montag

Mit neuen Attacken gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Volksrepublik China hat US-Präsident Donald Trump die Gespräche zur Bewältigung der Coronakrise dominiert. Auf der Jahrestagung der WHO wurde am Dienstag während einer Videokonferenz eine Entschließung verabschiedet, die sich für eine gerechte Verteilung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus einsetzt, sobald dieser auf dem Markt ist. Die Schlagzeilen bestimmte aber der US-Präsident mit seiner Drohung, die Beitragszahlungen an die WHO dauerhaft zu stoppen und aus der Organisation auszutreten.

Trump veröffentlichte am Montag abend im Kurznachrichtendienst Twitter Bilder eines Briefes an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, in dem er »substantielle Verbesserungen« in der Arbeit der Organisation forderte. Er bezeichnete letztere zudem als »Marionette Chinas«. »Es ist klar, dass die wiederholten Fehltritte von Ihnen und Ihrer Organisation bei der Reaktion auf die Pandemie die Welt äußerst teuer zu stehen gekommen sind«, schrieb Trump an den WHO-Generaldirektor. Sollte die UN-Sonderorganisation die geforderten Änderungen nicht in den nächsten 30 Tage vornehmen, werde Washington die Beitragszahlungen dauerhaft einstellen, warnte der US-Präsident. Außerdem werde seine Regierung in diesem Fall ihre Mitgliedschaft in der WHO »überdenken«. Eine Reaktion der Organisation auf Trumps Brief gab es bis jW-Redaktionsschluss nicht.

In der am Dienstag einstimmig angenommenen, aber rechtlich nicht bindenden Resolution wird ein (bzw. eine) »weltweiter, zeitnaher und gerechter Zugang und ebensolche Verteilung« von Impfstoffen und Medikamenten gegen die Krankheit Covid-19 verlangt, die durch den neuen Erreger SARS-CoV-2 ausgelöst werden kann. Grund dafür ist die berechtigte Sorge ärmerer Länder, dass die reichen Nationen in der Krise zunächst nur die eigene Bevölkerung damit versorgen.

Zudem beschlossen die WHO-Mitgliedstaaten mit dem Dokument eine unabhängige Untersuchung der Reaktion auf die Coronaviruspandemie. Ziel der Analyse solle es sein, Lehren aus der Pandemie zu ziehen und Empfehlungen zu geben, um die Welt und die einzelnen Staaten besser gegen künftige solche Infektionswellen zu rüsten, sagte der WHO-Generaldirektor Tedros. (AFP/dpa/jW)