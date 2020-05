Krankheit, Krise, Klassenkampf

Kacper Pempel/REUTERS Kumpel im polnischen Oberschlesien sind der Coronapandemie oft schutzlos ausgesetzt (Katowice, 16.11.18)

Das Oberschlesische Industriegebiet ist weiterhin der Pandemie-Hotspot in Polen. Zuletzt wurden über 30 Prozent der gut 18.000 polenweit registrierten Infektionen in der Wojewodschaft rund um Katowice festgestellt – etwa 6.000 Fälle. Der hohe Anteil ist allerdings möglicherweise irreführend: In Oberschlesien wird seit einigen Tagen verstärkt getestet, dadurch kommen zwangsläufig auch mehr Fälle ans Tageslicht. Die Zahl der Kohlegruben, die wegen besonders vieler Infektionen geschlossen wurden, ist inzwischen auf fünf gestiegen.

Unterdessen wächst unter den Bergleuten die Zukunftsangst. Die verhältnismäßig kämpferisch auftretende Gewerkschaft »Sierpien 80« (»August 80«, benannt nach dem Monat des Generalstreiks, aus dem 1980 die »Solidarnosc« hervorgegangen war) veröffentlichte vergangene Woche eine geharnischte Kritik, in der sie der Regierung vorwarf, gegenüber den Existenzsorgen der Bergleute gleichgültig zu sein. Statt dessen falle diese vor der EU und deren Klimapolitik auf die Knie und sei bereit, die Grundlage der nationalen Energieversorgung zu opfern.

Ähnliche Töne schlug auch eine zuvor nicht öffentlich aufgetretene Organisation namens »Bergmannsbruderschaft« an, deren Facebook-Gruppe innerhalb weniger Tage 17.000 Follower fand. Sie erregte einiges Aufsehen mit einem Aufruf Mitte voriger Woche, dass zur Untätigkeit gezwungene Bergleute am Samstag nach Warschau fahren und dort eine geplante Demonstration von Kleinunternehmern unterstützen sollten. Es sei, hieß es in dem Aufruf, Zeit, alte Schemata zu vergessen und im Unternehmer nicht mehr den Ausbeuter zu sehen, sondern denjenigen, der künftig ehemaligen Bergleuten »Arbeit geben« könne. Kurzfristig wurde die Fahrt nach Warschau allerdings von den Veranstaltern wieder abgesagt: Die Gefahr, durch die gemeinsame Reise sich gegenseitig sowie auch andere anzustecken, sei zu groß. Gleichzeitig, und das ist seltsam, stellte die »Bruderschaft« ihre Tätigkeit ein: »aus nicht von uns zu vertretenden Gründen«, wie es auf der Seite hieß. Unklar war zunächst, ob es hier Repressionen im Hintergrund gegeben hatte oder ob die »Bruderschaft« eine kurzfristig aus der Taufe gehobene Lobbyorganisation der polnischen Kohlewirtschaft war. Die offiziellen Gewerkschaften »Solidarnosc« und »Sierpien 80« hatten sich von dem Aufruf der »Bruderschaft« ohnehin distanziert.

Beide setzen darauf, mit der Regierung und den Bergbaukonzernen über ein neues Hilfspaket für den polnischen Kohlebergbau zu verhandeln. Diese Vorschläge der Regierung sollen im Juni vorgelegt werden. Bis dahin wollen die Gewerkschaften offenbar stillhalten. Hintergrund dieser Passivität ist die schwierige ökonomische Lage der Branche, die durch die Pandemie und den Nachfrageeinbruch infolge der Krise nur verschärft worden ist. Daher steht ein Stopp der Einfuhr von Importkohle ganz oben auf der Liste gewerkschaftlicher Forderungen.

Für die Regierung ist der Umgang mit den noch relativ gut organisierten Bergleuten eine heikle Sache. Einerseits gelten sie als »Arbeiteraristokraten«, werden als hart arbeitende und gleichzeitig patriotische Proleten gefeiert. Andererseits passen Proteste gegen die Regierung im Moment noch weniger als sonst. So reagierte der oberste Dienstherr der staatlichen Kohlengruben, Vizepremier Jacek Sasin, auf die Protestaufrufe ausgesprochen nervös: Die Bergleute sollten jetzt »nicht stören und kein Öl ins Feuer gießen«.

Für alle Fälle zeigte die Staatsmacht am Samstag, wie sie mit Protesten umzugehen gedenkt: Mehrere hundert demonstrierende Kleinunternehmer wurden, obwohl die Veranstaltung genehmigt war, schon am Sammelpunkt von der Polizei eingekesselt und mit Tränengas traktiert. Es gab Dutzende Verletzte, Hunderte wurden festgenommen. Die Unternehmer fordern vom Staat, sie für ihre Einnahmeverluste durch die pandemiebedingten Einschränkungen zu entschädigen und sie »wieder arbeiten zu lassen«. Der Protest ist also eine Mischung aus Sozialprotest und reaktionärer »Hygienedemo«. Entsprechend waren unter den Unterstützern etliche Abgeordnete der ultraliberalen und rechtspopulistischen Partei »Konföderation« zu sehen.