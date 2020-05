Da freut man sich schon

Oliver Berg/dpa Nicht weit von hier wurde er vor 200 Jahren geboren: Friedrich Engels, der berühmteste Wuppertaler

Gibt es Aufnahmen der Stimme von Friedrich Engels? Technisch möglich wäre es. Der, den man nun hören kann, wenn man die Wuppertaler Telefonnummer 0202/251 858 18 wählt, klingt ein wenig onkelhaft. Wenn er aber auf Ausbeutung zu sprechen kommt oder gar auf die Revolution, dann lässt er eine kaum unterdrückte Leidenschaft spüren in dieser »Friedrich-Engels-Hotline«: »Finden Sie Halt und Rat in der Revolutionsseelsorge. Lauschen Sie in der ›Leseecke‹ seinen Ergüssen. Lassen Sie sich von seinen zeitlosen Theorien und Erkenntnissen belehren und verzaubern.«

Natürlich ist das zu viel versprochen. Für »Halt und Rat« bräuchte man ein ganzes Callcenter exzellenter Engels-Experten, die die alten Gedanken auf aktuelle Problemlagen anwenden. Was man bekommt, sind ein paar generelle Äußerungen und – medienbedingt kurze – Werkauszüge. Letztere sind teils prägnant, teils nebensächlich (zum Thema Arbeit gäbe es Besseres). Da die Hotline Bestandteil der Wuppertaler Veranstaltungsreihe zu Engels’ 200. Geburtstag im November ist, dürfen Bemerkungen über seine Geburtsstadt nicht fehlen. Hier war nichts Positives zu finden, und so hört man von »verschrobenen Türmen«, die Schnapsleichen auf den Gassen überragen.

Die neu gedichteten Texte, in denen Engels sich vorstellt, klingen radikal. Er habe viele Berufe gehabt, doch nur eine Berufung: Revolutionär. Da überrascht es, wenn mit einem Male sozialpartnerschaftlich statt von Kapitalisten von »Arbeitgebern« die Rede ist. Maik Ollhoff und Rasmus Zschoch, die Künstler hinter der Hotline, hätten manches präziser formulieren können.

Man navigiert, indem man Nummern auf dem Telefon drückt. Nicht immer ist es möglich, zum Ausgangspunkt zurückzukehren – um alles zu hören, muss man neu anrufen. Sprachlich ist der Unterschied zwischen den präzisen Analysen Engels’ und den neueren Texten deutlich. Als drittes tritt die sozialpädagogische Fürsorge der Hotline-Fiktion dazu. Ein Ganzes ergibt das nicht. Da freut man sich schon, wenn bei einer ganz besonders dummen Ziffernauswahl (die hier nicht gespoilert wird) der fiktive Engels erst in Spott verfällt und schließlich nach einem höhnischen Schlaflied die Verbindung kappt.

Was hilft all das? Wer nichts wusste, lernt ein wenig. Wer mehr wusste, wird in der »Leseecke« ans Gelernte erinnert. Aber es gibt Luft nach oben. Eine Hotline muss aktuell reagieren – vielleicht sollten sich zwei oder drei Kenner des Werks von Marx-Engels-Lenin mit einem Schauspieler zusammentun und regelmäßig Antworten auf die Hauptfragen der Woche anbieten.