Stiftung Stadtmuseum Im Hintergrund Gasometer und Bahndamm: »Kohlenfuhren« (1901)

Großes handwerkliches Können zeichnet Hans Baluscheks (1870–1935) Malerei aus. In ihrem Zentrum steht die soziale Frage. Mit ungetrübtem Blick registrierte Baluschek am Anfang des 20. Jahrhunderts das Leben im Arbeitermilieu Berlins, auch das der Bettler und des Lumpenproletariats. Seine Werke zeigen die Ausbeutung und die Freizeitvergnügungen, vom Tingeltangel über den Alkohol bis zur Prostitution. Sein 120 mal 190,5 Zentimeter großes Ölgemälde »Arbeiterinnen« (1900) zeigt Frauen beim Verlassen der Fabrik in der Abenddämmerung. Mit gleichförmigem Ausdruck in den Gesichtern, müde und ausgelaugt. Wiederholt widmete sich Baluschek der besonderen Belastung von Arbeiterinnen. Auf »Kohlenfuhren« (1901) sind ausschließlich Frauen mit Kindern zu sehen, die auf Schlitten und in Kinderwägen Kohlen transportieren. Im Hintergrund ein Gasometer und ein Bahndamm.

Baluschek wurde 1870 in Breslau geboren und kam aus bürgerlichen Verhältnissen; der Vater war Eisenbahningenieur. 1876 zog die Familie nach Berlin, wo der Sohn Malerei an der »Hochschule für bildende Künste« studierte. Von 1895 bis zu seinem Tod lebte er in Schöneberg, einige Jahre davon wohnte er in der Goten- und der Cheruskerstraße, auf der »Roten Insel«, wie das damals von Arbeitern und Kleinbürgern geprägte Viertel am Gasometer heute noch genannt wird. Auch der Bahndamm in »Kohlenfuhren« ist eine Referenz an dieses Viertel, wobei der Maler die Straßenszenen frei kombinierte.

Der naturalistisch geprägte Stil verband die realistische Darstellung von Mensch und Stadt mit klarer Parteinahme für die Ausgebeuteten und Armen. Die bildnerische Kritik an den sozialen Verhältnissen kam ohne Elemente von Wut, Drastik und Sarkasmus aus, wie sie bei George Grosz und Dada zu finden waren. Baluscheks malerischer Gestus blieb der Tradition verbunden. Er war nicht daran interessiert, stilistisch neue Wege zu beschreiten, gehörte zwar der Berliner Secession an, stellte in der Galerie Gurlitt und bei Paul Cassirer aus, hatte aber keine Kontakte zur Avantgarde. Künstlerisch saß er zwischen allen Stühlen. So formulierte er 1920 in einem Text für die Illustrierte Gartenlaube: »Der Akademiker konnte mich nicht verknusen, weil ich ihm als Maler zu wild war. Der Impressionist rügte, meine Malerei sei keine ›Malerei‹. Der Symbolist und Phantast wurde ob meiner Phantasielosigkeit vom Ekel gepackt; wie sich Dadaisten und Expressionisten zu mir stellen, habe ich mich noch nicht bemüht, herauszubekommen – man verachtet mich sicher.«

Auch wenn sich Baluschek wie viele andere Künstler aus einer nationalpa­triotischen Haltung heraus zum Dienst im Ersten Weltkrieg meldete, sind seine Bilder zu diesem Thema keineswegs kriegsverherrlichend, im Gegenteil. Auf dem in dunklen Braun- und Grautönen gehaltenen, mit Aquarell und Ölkreide geschaffenen Bild mit dem lakonischen Titel »Zur Heimat« (1917) verladen Soldaten den Sarg eines toten Kameraden in die Eisenbahn.

Sozialistische Theorien lernte Baluschek in der Schulzeit kennen, 1920 trat er der SPD bei. Er gestaltete sozialdemokratische Blätter, etwa für die Satirezeitschrift Der wahre Jakob. Zur Existenzsicherung arbeitete Baluschek als Grafiker und Illustrator auch populärer Bücher wie Gerdt von Bassewitz’ »Peterchens Mondfahrt« über die Abenteuer des Maikäfers Herr Sumsemann. Außerdem unterrichtete er Malerei. Um die Jahrhundertwende lehrte er neben Käthe Kollwitz an der Kunstschule für Frauen in der Potsdamer Straße 39. Das Gebäude (heute Nr. 98 a) war 1893 vom »Verein der Berliner Künstlerinnen« für die Schule erworben worden. 1908 eröffnete Baluschek selbst eine Malschule für Frauen. Privat war er deutlich weniger fortschrittlich, verlangte von seiner ersten Frau, der Schauspielerin Charlotte von Pazatka-Lipinski, ihren Beruf aufzugeben.

Lange waren Baluscheks Bilder vergessen. 1976 rief Karl H. Bröhan, der viele Werke erworben hatte, den Künstler mit einer Ausstellung in Westberlin in Erinnerung, und zwar in dem von Dieter Ruckhaberle geleiteten Kunstamt Kreuzberg im Bethanien. Daran anknüpfend, zeigten Bröhan und Ruckhaberle 1991 in der »Staatlichen Kunsthalle Berlin« im Bikinihaus am Breitscheidplatz eine große Retrospektive des Künstlers, dazu erschien ein umfangreicher Katalog. Seit dem vergangenen Dienstag ist nun endlich eine neue und umfassende Ausstellung im Bröhan-Museum in Charlottenburg zu sehen, die planmäßig Ende März eröffnet werden sollte. Ein sorgfältig edierter Katalog mit fundierten Aufsätzen bietet einen neuen Zugang zum Werk dieses engagierten Malers.