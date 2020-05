Schließungspläne bei Karstadt und Co.

Düsseldorf. Nach Bekanntwerden umfangreicher Schließungspläne bei der Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« (GKK) hat die Gewerkschaft Verdi das Management um Konzernchef Stephan Fanderl für die Schieflage des Handelsriesen verantwortlich gemacht. »Wenn Entlassungen anstehen, muss Dr. Fanderl als erster gehen«, verlangte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, Orhan Akman, am Montag laut dpa in Berlin. Am Freitag war bekanntgeworden, dass bei der letzten großen deutschen Warenhauskette ein Kahlschlag droht. Bis zu 80 der derzeit noch gut 170 Filialen des Konzerns könnten bei der anstehenden »Sanierung« geschlossen werden, hieß es in informierten Kreisen. Tausenden Beschäftigten droht die Erwerbslosigkeit.

(dpa/jW)