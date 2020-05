In der jW-Ausgabe vom 18. Mai 2020 hat es in der von Jürgen Heiser übersetzten Kolumne von Mumia Abu-Jamal einen redaktionellen Fehler gegeben. Das am 13. Mai 1985 in Philadelphia durch eine Brandbombe der Polizei zerstörte Haus war ein »Gemeinschaftshaus der Move-Organisation« und nicht der »Move 9«. Letztere sind Mitglieder eines Gefangenenkollektivs, die bereits seit 1978 in Haft saßen. (jW)