Gesondert verwahrt

Annette Riedl/dpa Die hier zeigen sie gerne vor: Besuchern der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit werden Akten von Inoffiziellen Mitarbeitern des MfS vorgelegt (Berlin, 7.3.2020)

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR hat von allen Institutionen und Organisationen des ostdeutschen Staates seit 1990 die weitaus größte Aufmerksamkeit der »Aufarbeiter« auf sich gezogen – um Größenordnungen mehr als zum Beispiel die SED oder der Leitungsapparat der Wirtschaft. Die Fehldeutung, in der DDR habe die »Stasi« die Zügel in der Hand gehabt, die Gesellschaft »durchdrungen« oder gar »beherrscht« – ein zentraler Mythos der »Wende«-Ideologie von 1989/90 –, ist, obwohl sie inzwischen sogar von einzelnen Protagonisten der »Stasiaufarbeitung« bekämpft wird, in vielen Köpfen weiter lebendig.

Weiter vertraulich

Die Beschäftigung mit der Staatssicherheit ist allerdings nur in einem sehr oberflächlichen Sinne »gründlich«. Schaut man etwas genauer hin, dann zeigt sich, dass bestimmte zentrale Tätigkeitsfelder nur sehr verhalten oder überhaupt nicht thematisiert werden. Das gilt vor allem für die Arbeit der Hauptabteilung II, der Spionageabwehr. Es ist nicht schwer zu erraten, warum: Zu einer mit großen Anstrengungen popularisierten Geschichtserzählung, die nur innere Feinde der DDR – und das noch einmal verengt auf »demokratische Dissidenten« – kennt, die in aller Unschuld für die »Freiheit« kämpften, passen nicht recht nähere Auskünfte darüber, in welchem Umfang und mit welchen Methoden »westliche« Geheimdienste jahrzehntelang an der Ausforschung und Destabilisierung der DDR gearbeitet haben. Gängige Gesamtdarstellungen der Geschichte des MfS behandeln diesen zentralen Aspekt entweder nur kursorisch oder – was schon eine ziemliche Leistung ist – überhaupt nicht.

Der Historiker Jens Gieseke etwa ist der Auffassung, dass das »Zeitalter der Geschichtsschreibung zur westlichen Spionage gegen die DDR« noch nicht begonnen habe. Er begründet das mit der »äußerst schmalen Quellenbasis« auf »westlicher Seite« und mit dem in der Tat bemerkenswerten und wenig bekannten Umstand, dass das »Stasiunterlagengesetz« jene MfS-Akten, die Angaben zu Mitarbeitern, Quellen und Methoden »westlicher« Geheimdienste enthalten und deren Herausgabe »dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten« könne, weiter als Verschlusssachen eingestuft hat. Diese sind »gesondert zu verwahren«; es »gelten die Vorschriften über den Umgang mit Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade VS-vertraulich und höher«.

Das gilt natürlich vor allem für die hinterlassenen Aktenbestände der »Linie II« des MfS, die sich mit der ganzen Palette des geheimdienstlichen Handelns gegen die DDR zu befassen hatte: mit Militär- und Wirtschaftsspionage, der Spionagetätigkeit durch diplomatisches Personal, der seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre immer intensiver werdenden Betreuung einzelner »Dissidenten« durch feindliche Dienste (ohne dass die umsorgten Zielobjekte immer wussten, wer ihnen da, getarnt als »westlicher« Journalist, Wissenschaftler oder Vertreter eines Verlages hilfreich zur Hand ging), schließlich mit Aktionen gegen Organe des Staates und der SED auf der Zentral-, Bezirks- und Kreisebene. Bei allen diesen Themen funktioniert die »Stasiunterlagenbehörde« BStU etwa so wie das Archiv des Vatikans.

Arbeit eines Insiders

Bei der historischen Auseinandersetzung mit der Spionage gegen die DDR bzw. deren Abwehr ist nun ein offensichtlicher Insider in Vorleistung gegangen. Er verbirgt sich hinter dem Pseudonym Henry Nitschke und wird vom Verlag als »Experte für die Geschichte von Nachrichtendiensten« vorgestellt. Auch er findet es »auffällig«, wie »unterrepräsentiert« die MfS-Spionageabwehr in der Literatur ist. Um diese Lücke zu schließen, hat er 2018 und 2019 zwei dicke Bände von jeweils mehr als 1.000 Seiten vorgelegt. Der erste befasst sich mit den Mitteln und Methoden der Abwehr geheimdienstlicher Angriffe, der zweite mit der konkreten dienstlichen Tätigkeit »von der Armee bis in die zentralen Staatsorgane«. Ein dritter Band, der die Vorfeldarbeit im westlichen Ausland behandeln soll, ist dem Vernehmen nach in Vorbereitung. Schon jetzt dürfte es sich bei dem Projekt um die umfangreichste Einzelstudie zu einem Teilaspekt der Arbeit des MfS handeln.

Die hat allerdings bedauerliche Schwächen – nach der inhaltlichen wie nach der formalen Seite. Beiden Bänden fehlt ein Personen- und Sachregister. Dass dieser Umstand Bücher dieses Umfangs gerade auch für die Forschung praktisch unbenutzbar macht, scheint dem Verlag nicht bekannt (oder egal) gewesen zu sein. Dazu kommen andere Eigenheiten, die der Zugänglichkeit nicht eben dienlich sind. Beide Bände sind in lediglich acht Kapitel gegliedert, die fast alle den Umfang eines kleinen Buches haben. Eine analysierende und gewichtende Kontextualisierung der geschilderten Spionage- und Spionageabwehrmethoden bzw. -aktionen fehlt weitgehend – die »einführende« Einleitung des zweiten Bandes zum Beispiel besteht aus viereinhalb Seiten, eine zusammenfassende Schlussbetrachtung fehlt ganz.

Besonders ärgerlich ist, dass den Autor ostentativ nur die »handwerkliche« Seite der Arbeit der DDR-Spionageabwehr, kaum aber deren Einordnung in historisch-politische Zusammenhänge interessiert. Er verzichte auf »Wertungen und Bewertungen«, hat Nitschke im ersten Band eingeräumt – ein gerade angesichts dieses Gegenstandes merkwürdiges Bekenntnis, das offenbar signalisieren soll, dass der Autor auf eine »politische« Verteidigung des MfS verzichtet hat und seine Darstellung strikt positivistisch auf dessen »praktische« Arbeit beschränkt. Nitschke geht es vor allem darum, die fachliche Expertise der DDR-Spionageabwehr herauszustellen und zu würdigen. Eine Konsequenz ist, dass sich der Verfasser durchweg eines unzugänglichen Jargons »aus der Praxis« bedient, der einerseits als Ausweis inniger Vertrautheit mit dem Gegenstand durchgehen kann, der aber andererseits von den meisten Lesern erst »erlernt« werden muss, um dem Text überhaupt folgen zu können – wer weiß zum Beispiel, was »Echtsprüche« sind oder unter einer »postalischen Geheimschriftlinie zum BND« zu verstehen ist?

Auch die Binnenargumentation der überlangen Kapitel ist nur schwer nachvollziehbar; mitunter bleibt gänzlich unklar, worauf Nitschke jenseits eines einfachen Referats von »Fakten«, deren Relevanz für den Gesamtzusammenhang noch dazu nicht weiter erläutert wird, hinauswill. Leider erwecken die beiden Bände über weite Strecken den Eindruck, als paraphrasiere der Autor einfach Seite für Seite Konzepte, interne Analysen (häufig Qualifikationsarbeiten von Mitarbeitern), Dienstvorschriften und Lehrmaterialien der HA II, die man ihm bei der BStU offenbar reichlich zur Verfügung gestellt hat. Schaut man sich die Quellenbelege näher an, bestätigt sich dieser Verdacht.

Statische Aspekte

Weder die inhaltliche Schwerpunktsetzung noch die Auswahl der einzelnen Fallbeispiele wird begründet. Eher statische Aspekte der Arbeit der Spionageabwehr, die viel »Papier« produziert haben, kommen breit zur Geltung, während die für die historische Debatte – eventuell – ergiebigeren Seiten unterbelichtet bleiben. Der »Abwehrbereich Politik und zentrale Staatsorgane« oder die Spionageabwehr im Bereich ausländischer Pressevertreter werden vergleichsweise knapp abgehandelt, die Sicherung der Dienstobjekte und »Wohnkonzentrationen« des MfS und der »Abwehrbereich diplomatische Vertretungen« aber sehr ausführlich.

Nitschkes Arbeit ist unter dem Strich vor allem ein Steinbruch, in dem durchaus interessante Entdeckungen zu machen sind, die erahnen lassen, wie »durchsichtig« die DDR für westliche Dienste war. Nitschke bietet aufschlussreiche Informationen zu deren Arbeitsweise und zum kaum bekannten Führungspersonal der HA II. Der Leser findet auch eine Neuerzählung des Falles Werner Stiller aus der Perspektive der DDR-Spionageabwehr, die den MfS-Oberleutnant, der für den BND arbeitete und sich 1979 absetzte, um ein Haar enttarnt hätte.

Fast beiläufig ist unter anderem zu erfahren, dass es dem BND gelang, Anfang der 1980er Jahre einen Abteilungsleiter des Neuen Deutschland als Quelle zu rekrutieren und in die getarnte Parteischule der DKP in Berlin-Biesdorf vorzudringen. Erstaunlich ist Nitschkes Mitteilung, dass die SED als solche nicht zu den »Schutzobjekten« der HA II gehörte: Es wurden »keine IM mit dem Ziel der Abwehr in den Bereichen der Partei geworben«. Dennoch wurde die HA II tätig, wenn es Verdachtsmomente gab. Nitschke ist an dieser Stelle fast schon demonstrativ wortkarg: Nur einen Fall aus den 1980er Jahren, der die Ebene des ZK-Apparats betraf, schildert er – komplett anonymisiert – ausführlicher. Er muss sich dabei bezeichnenderweise auf die »Mitteilung eines langjährigen Mitarbeiters der HA II« stützen. Die Auskunftsfreudigkeit der BStU hat eben Grenzen.