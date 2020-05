Pflege der Landschaft

Stefan Sauer/dpa Eine Sitzreihe Abstand: Die Theater planen nun »Vor-Ort-Konzepte« (Theater in Stralsund)

Die Kulturminister von Bund und Ländern haben in einem sechs Seiten umfassenden Konzept für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder »Eckpunkte für Öffnungsstrategien« für die Kulturszene festgelegt. Darin sprechen sie sich für »eine planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen und Aktivitäten« aus. »Eine dauerhafte Schädigung der reichhaltigen Kulturlandschaft hierzulande muss verhindert werden«, heißt es in dem Papier.

Für ihre Vorschläge berufen sich die Kulturminister auf Konzepte einschlägiger Branchen- und Berufsverbände, die »eine bundesweit möglichst einheitliche und transparente sowie sichere Handhabung« gewährleisteten sollen. Voraussetzung für Lockerungen sei jeweils die lokale Entwicklung der Infektionszahlen. Es sollten »Vor-Ort-Konzepte« entwickelt werden, »die individuell an die jeweilige Spielstätte, Einrichtung oder Veranstaltung angepasst sind«.

Vom Zutritt zu Kulturveranstaltungen ausgeschlossen werden sollen Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und Anzeichen von Atemwegserkrankungen jeglicher Schwere sowie Kontaktpersonen mit engem Kontakt zu Covid-19-Fällen. Zur Begrenzung von Besucherzahlen und Sicherstellung von Mindestabständen sollen etwa in Theatern Sitzplätze und ganze Sitzreihen ausgelassen werden. Auch sollen Ticketing-Systeme, Zeitfensterregelungen, verpflichtende Platzreservierungen und Onlinetickets die gezielte Leitung der Besucherströme ermöglichen. Zur Verringerung der Aerosol-Belastung in Sälen und Innenräumen werden ergänzende Konzepte empfohlen. Zudem sollen Kontaktdaten von Besuchern zur Nachverfolgung bei Erkrankungen gespeichert werden.

Zum Schutz künstlerischer Akteure sind nach dem Papier unterschiedliche Regelungen für Darsteller auf der Bühne, Orchestermusiker, Chorsänger, Tänzer oder Schauspieler notwendig. In Probenräumen oder Garderoben soll die zulässige Personenzahl beschränkt werden. Aus Sicht der Kulturminister müssen künstlerische Programme den veränderten Bedingungen angepasst werden. Dabei sei »ein Höchstmaß an Flexibilität erforderlich«. Das Papier für Merkel und die Länderchefs empfiehlt eine »möglichst zügige Wiederaufnahme des Probenbetriebs für möglichst alle Sparten«. Es sollten zunächst kleinformatige Darbietungen »sowohl in geschlossenen Räumlichkeiten als auch im Freien« zugelassen werden. Daneben werden Freiluftaufführungen oder Formate in kleinerer Besetzung sowie Mehrfachaufführungen kürzerer Programme empfohlen. Auch für Kinos sollen möglichst nahe beieinanderliegende Wiedereröffnungstermine angestrebt werden. (dpa/jW)