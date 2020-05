jW

Vor 100 Jahren wurde Charles Bukowski geboren, die Mutter aller Väter der Undergroundliteratur. Wie kaum einer verkörperte er das »Schreiben als Selbstbehauptungsprogramm« (F. Schäfer), eine brutale wie zärtliche Gegenwehr gegen die Zumutungen der Plebejerexistenz. Unser Autor geht vor dem Jubiläum am 16. August in loser Folge der anhaltenden Faszination Bu­kowskis auf den Grund. (jW)

Charles Bukowski hat die meisten Drogen wenigstens probiert. Ohne wirklich Gefallen dran zu finden. Offenbar kann dieser Pragmatiker und Realist mit psychedelischen Zuständen nicht viel anfangen. »Den ganz besonderen Kick gab es nicht. Nur ein Wohlgefühl oder, mit LSD, eine gepflegte Bilderschau. C schnupfen, Pot rauchen. Das ging alles vorbei, und danach musste ich wieder rein in die Welt. (…), und das ist hart, denn nach dem Runterkommen ist man schlecht zu gebrauchen für den Alltag als Versandangestellter, Kellner, Tellerwäscher oder Wagenwäscher.«

Seine Drogenverweigerung ist Teil eines übergeordneten Komplexes, seines grundsätzlichen Ressentiments gegenüber Hippies. Er hält nicht viel von ihnen. Schon allein der Gedanke, Teil eines Movements zu sein, schreckt ihn ab. »Ich war ein Einzelgänger. (…), und sie traten gern in Scharen auf, mit viel Geschrei.« Das ewige »LOVE-LOVE-LOVE-­Geschrei« hört sich für ihn »nach einem Befehl an, und Befehle mag ich nicht«.

Der Kollektivdruck ist ihm zuwider und damit verbunden auch der sektiererische Bekenntniszwang. In seiner Abrechnung »Der große Kiffer-Schwindel« schildert er eine Szene, in der er zwei von ihnen um eine Kippe angeht, was sie in gespielter Fassungslosigkeit verneinen. Natürlich rauchen sie nicht einfach wie alle anderen – nein, sie kiffen. Bukowski erinnern sie an die Zeugen Jehovas. »Die ganze LSD/STP/Marihuana/ Heroin/Haschisch/Hustensaft-Clique leidet unter dem gleichen Juckreiz wie die vom ›Wachtturm‹: Entweder du bist einer von uns, Mann, oder du bist für uns gestorben. Diese Haltung ist anscheinend ein permanentes Muss für alle, die den Stoff nehmen. Kein Wunder, dass sie immer wieder hopps genommen werden – sie können sich mit dem Stoff nicht in aller Stille vergnügen, sie müssen HINAUSPOSAUNEN, dass sie Mitglieder im Klub sind.«

Und so wird die Droge nicht nur zu einem gesellschaftlichen Schmiermittel und zu einem wichtigen Integrationsmedium, sondern auch zu einem Religionsersatz. Bukowski will nicht als tantenhafter Moralist dastehen. Wer Drogen braucht, soll Drogen nehmen. Er wehrt sich nur gegen die übersteigerten Erwartungen und Hoffnungen, die man ihnen unterschiebt. Die werden sich nämlich irgendwann ebenso als Illusionen erweisen wie alle anderen Religionen und Weltanschauungen. »Ein paar Jahrhunderte lang dachte man, der christliche Glaube sei die Antwort auf alles. Nachdem man die Christen den Löwen vorgeworfen hatte, ließ man sich von ihnen den Hunden vorwerfen. Dann sagte man sich, der Kommunismus sei vielleicht für den Bauch des Durchschnittsmenschen ein gewisser Fortschritt. Aber da ging wieder die Seele leer aus. Jetzt spielt man mit Drogen herum und glaubt, da würde sich die eine oder andere Tür auftun. Die im Osten haben das Zeug schon lange vor der Erfindung des Schießpulvers gefressen. Sie kamen drauf, dass man weniger leidet und schneller stirbt.«

Und noch etwas stößt ihn ab an der Drogenverherrlichung, die damit einhergehende Kommerzialisierung. Es sei nie allein um Wahrheits- und Sinnsuche gegangen, sondern immer auch um Profite. »Ihr Acid-Gott Leary an der Spitze gibt das Kommando: ›Steigt aus und folgt mir nach!‹, und dann mietet er hier in der Stadt einen Saal und lässt sie 5 Dollar dafür blechen, dass sie ihm zuhören dürfen. Dann taucht Ginsberg im Windschatten von Leary auf. Und dann verkündet Ginsberg, dass Bob Dylan ein großer Poet ist. Eigenwerbung von Publicity-geilen Wichteln, denen der Pisspott noch am Hintern klebt. Amerika.« Das sind alles Gedanken, die sich Bukowski bereits 1967 in seiner »Dirty Old Man«-Kolumne macht, also mitten drin im Summer of Love. Erstaunlich weitsichtig.

Es gibt einen fast schon versöhnlichen Nachklapp zu dieser Episode. Bukowski trifft im Sommer 1986 zufällig Timothy Leary auf einer Party. »Der Ärmste. Ging von Tisch zu Tisch. In der Hoffnung, dass ihn jemand erkennt«, berichtet er Carl Weissner im Brief vom 22. August 1986. »›Hallo … hallo … hallo …‹ Grausig. An meinem Tisch kam er nicht vorbei. Ich hätte mich nicht geniert, ihm die Hand zu schütteln. Ich habe schon viele LSD-Totalschäden erlebt. Die haben es nicht leicht.« Säufer allerdings auch nicht.