Ein paar Tage Werbespot

Mike & Laura Allred/Steve Horton/Cross Cult 2020 »Aaah, Oooh, Yeah!« Teenieschwarm a. D. David Bowie im Einsatz

Popmusikfans zählen die Toten: Leonard Cohen, Lemmy Kilmister, Aretha Franklin und gerade erst Little Richard. Weil das 20. Jahrhundert vorbei ist und seine Helden sterben, ergehen sich Wehmütige weltweit in sentimentalen Verklärungen. Der Traum vom Welterobern, von Abenteuern à la Jack London, vom Beginn der Revolution in der elterlichen Garage, ist ausgeträumt. Im Internetzeitalter muss man eisern diszipliniert sein, Sänger, Produzent und Videokünstler gleichermaßen, während man vor der Pandemie problemlos übermorgen für 300 Euro hin und zurück nach Los Angeles fliegen konnte, um so zu tun, als lebte man für ein paar Tage den Werbespot der Handelsmarke Hollywood. Menschen, die glauben, der Kapitalismus hätte das Erdenrund gedeihlicher gestaltet, glauben auch ans Märchen vom Friedensfest Woodstock.

Am 10. Januar 2016 starb David Bowie im Alter von 69 Jahren an Leberkrebs. In Berlin pilgerten sogleich zahlreiche Fans zur Hauptstraße 155 im Stadtteil Schöneberg, um am ehemaligen Wohnhaus ihres Heroen Rosen und Zigaretten und mehr oder weniger schmeichelhafte selbstgezeichnete Porträts niederzulegen. Steve Horton, Michael Allred und ihre Kollaborateurin Laura Allred haben es nicht dabei belassen und dem Phänomen »Bowie« gleich einen ganzen Comicband gewidmet. Im englischen Original heißt der Untertitel »Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams« auf deutsch »Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume« – womit schon der Umschlag die Probleme der deutschen Übersetzung von Michael Schuster ausstellt. Die vielen Verweise auf Songtexte und andere kulturelle Referenzen werden im Deutschen unklar und verlieren stellenweise an Finesse. Der Erzählung schadet das allerdings kaum, weil sich das 160 Seiten starke Buch durchwegs wie ein trockener Alma­nach der Popgeschichte der frühen 1970er Jahre liest.

David Bowies frühe Karriere bis zum Album »Diamond Dogs« (1974) wird Fakt um Fakt chronologisch abgearbeitet. Dabei tauchen eine Menge Personen auf, die sich dankbar illustrieren lassen: Marc Bolan, Elton John, Mick Jagger und Andy Warhol, dazu noch Iggy Pop, Tony Visconti und Lou Reed. Ein einziges gezeichnetes Namedropping für Menschen, die gerne zu Helden aufblicken und vom Musikbusiness nichts wissen wollen. Legenden und Verschwörungstheorien werden wiedergekäut, magische Begebenheiten konstruiert: David Bowie und Elvis hatten am selben Tag Geburtstag, und Brian Jones wurde ermordet. Superbösewicht ist übrigens der garstige Manager Tony Defries, der als Oberin­trigant und Ausbeuter inszeniert wird. Tatsächlich verlor er im Jahr 2011 einen Copyright-Prozess und hatte neun Millionen Dollar Entschädigungssumme zu entrichten. Bowie wird hingegen vergöttert, seine Handlungen bleiben unhinterfragt. Klar, der Mann hat Allüren, fährt hübsche Autos und pflegt sein Ego, aber er bleibt stets einer der Guten, ein Kumpeltyp und Familienvater, dem es nur ganz am Rande um Ruhm und Geschäft geht.

Dramatiker Neil Gaiman bekennt sich im Vorwort zu dieser Haltung und spart dabei nicht mit Übertreibungen: »Die Menschen auf diesen Seiten sind keine Menschen. Sie sind Ikonen, überlebensgroß, voller Resonanz. Bowies Leben wird in Parabeln und bildhaften Geschichten erzählt, eine wundervoll recherchierte Nacherzählung von etwas, das vielleicht sogar besser ist als jeder Dokumentarfilm.« Mit einer derartigen Absicherung gegen jegliche Kritik macht man es sich leicht. Fragt einer nach dem Wahrheitsgehalt der Graphic Novel, verweist man auf deren fiktionale Form, fragt einer nach der Qualität des Narrativs, verweist man auf die angebliche Realität. Graphisch füllt das Ehepaar Allred die Seiten zum größten Teil mit eindrucksvoll abgezeichneten Fotografien und sehr bunt ausgemalten Phantasiearrangements auf dem Niveau pubertärer Onaniervorlagen. Um bei der Wahrheit zu bleiben: Der spindeldürre, androgyne und bisexuelle Ziggy Stardust war für unzählige Teenager genau das.

Das vorliegende Buch ist ein hübsches Geschenk für Fans zum Schwelgen und Gaffen. Wer sich ernsthaft für die Geschichte der Popkultur interessiert, muss dafür nicht 35 Euro ausgeben. Verehrer des »Thin White Duke« dürfen hingegen sorglos zugreifen, sofern sie nicht enttäuscht sind, dass weder Berlin noch die Hauptstraße vorkommen.