Bosse wollen Krisenlasten abwälzen

REUTERS/Charles Platiau Klein- und mittelständische Unternehmer demonstrieren für die Ausweitung der Wochenarbeitszeit (Paris, 1.12.2014)

Krankenschwestern der Pariser Klinik Pitié-Salpêtrière haben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Idee ausgetrieben, sie für ihren Einsatz gegen die Covid-19-Seuche mit Medaillen und anderen »Ehrbezeugungen« statt mit Gehaltserhöhung zu belohnen. Vor laufenden Fernsehkameras musste sich der Staatschef am vergangenen Wochenende bei seinem Besuch in der zentralen Charité der Hauptstadt einer Standpauke stellen, wie er sie in seinen drei Jahren Amtszeit bisher nicht einmal von der politischen Opposition zu hören bekam. Schwerem Druck sieht sich Macron seit Tagen auch von anderer Seite ausgesetzt: Die Wirtschaftsbosse des Landes wollen die in Frankreich seit dem Jahr 2000 gesetzlich verankerte 35-Stunden-Woche abschaffen lassen und Lohnabhängigen den Urlaub kürzen.

Der Staatschef hatte in der Vorwoche per Dekret »verfügt«, dem Krankenhauspersonal generell eine »Prämie« von 500 Euro auszuzahlen. Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten, die in den vergangenen drei Monaten in den am meisten von der Krankheit heimgesuchten Departements und Kliniken Menschen vor dem Tod retteten, sollen mit einem Pauschalbetrag von 1.500 Euro und Ehrenmedaillen abgefunden werden. Ein Witz, wie die seit Februar bis zu 18 Stunden täglich auf den Intensivstationen schuftenden Pflegekräfte finden.

»Das ist eine nette Geste«, ließen sie den verblüfften und sichtlich um Fassung ringenden Präsidenten wissen, »die Prämie nehmen wir gerne. Aber was wir wirklich wollen, ist die Aufwertung unserer Arbeit – und wir wüssten gerne wann und um wieviel!« An jedes seiner Versprechen knüpfe Macron »Bedingungen, es ist hoffnungslos – wir glauben nicht mehr an Sie.« Macrons ernüchternde Antwort: Er habe »niemals Versprechungen in dieser Richtung« gemacht, aber selbst ihm sei inzwischen klar, »dass wir uns in der Strategie (der Gesundheitspolitik, jW) geirrt haben«. Es sei an der Zeit, »die Verarmung« des Systems zu beenden. Welchen Weg er dabei einschlagen will, ließ der Präsident vorsichtshalber offen. Vor dem Ausbruch der Pandemie hatte er den Krankenhausbetrieb, der seit Jahrzehnten an schwerem Personalmangel leidet, noch als »uneffektiv« verspottet und eine weitgehende Kommerzialisierung der medizinischen Grundversorgung angekündigt.

Ob Macron seine bislang streng neoliberaler Wirtschaftsideologie folgende Finanz- und Gesellschaftspolitik nun zumindest in Ansätzen umkrempeln wird, ist mehr als fraglich. Seit Wochen sieht sich der Staatschef dem wachsenden Druck der Bosse ausgesetzt, die »verlorene Arbeitszeit« nicht nur kurzfristig durch Kürzung des Jahresurlaubs »ausgleichen« wollen, sondern von der Regierung auch ein neues Arbeitszeitgesetz verlangen. Gekippt werden soll die von der sozialdemokratischen Regierung Lionel Jospin im Jahr 2000 beschlossene und seit 2002 für alle französischen Betriebe geltende 35-Stunden-Woche, die Arbeitszeit soll auf bis zu 40 Stunden verlängert werden. Statt die Dienste der vor kurzem noch als »Helden« gefeierten »Beschäftigten an vordersten Front« gesellschaftlich aufzuwerten und mit Lohnerhöhung zu würdigen, weigern sich grosse Supermarktketten inzwischen sogar teilweise, die vor zwei Monaten nahezu unisono versprochenen Prämien auszuzahlen.

Der Unternehmerverband Medef mit seinem Präsidenten Geoffroy Roux de Bézieux verschanzt sich hinter den »schweren Problemen«, die der von Macron im Rahmen der Pandemie verordnete Ausnahmezustand »der Wirtschaft« eingebrockt habe. »Die Löhne in einem Moment zu erhöhen, in dem die Betriebe enorm an Profit verlieren, wird sich als schwierig erweisen«, klagte Roux in der vergangenen Woche. Ungeachtet der 280 Milliarden Euro, mit denen die Regierung Konzerne und Kleinbetriebe stützte, drohte er in einem Interview mit der Pariser Tageszeitung Le Monde, eine »ökonomische Krise« könne sich leicht »in eine soziale Krise mit Massenentlassungen« verwandeln.