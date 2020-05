Kein Zurück mehr

Patrick Pleul/dpa Andreas Kalbitz, Fraktionsvorsitzender der AfD im Brandenburger Landtag

Sie haben es doch noch getan. Sieben von dreizehn Vorstandmitgliedern der AfD haben den lupenreinen Faschisten Andreas Kalbitz vor die Tür gesetzt und aus der Partei geschmissen. Was kaum noch jemand den bürgerlichen Reaktionären der Partei zugetraut hätte, ist tatsächlich passiert: der brachiale Versuch, sich aus der Umklammerung der völkischen Rechten zu lösen und die zunehmende Nazifizierung zu stoppen. Das Abstimmungsergebnis des Vorstandes von sieben zu fünf (bei einer Enthaltung) für den Rauswurf zeigt das ganze Spaltungspotential, das diese Entscheidung beinhaltet. Die Kampfansage ist unmissverständlich und wird so oder so eine Entscheidung bringen. Sollte Kalbitz sich juristisch erfolgreich gegen den Rauswurf wehren, wird es Jörg Meuthen, Beatrix von Storch und ihren Leuten an den Kragen gehen. Die völkische Rechte wird die Herausforderung annehmen und ihrerseits versuchen, die Machtpositionen in der Partei endgültig mit eigenen Leuten zu besetzen. Bleibt es beim Ausschluss, ist die Spaltungsdiskussion neu eröffnet, die Meuthen erst kürzlich angestoßen hatte, dann aber aufgrund des Drucks aus der Partei beenden musste.

Die Bruchlinie verläuft mitten durch die AfD und offenbart den desaströsen Zustand, in dem sich die Parteiführung befindet. Beide Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundestag und einer von zwei Parteivorsitzenden haben gegen den Rauswurf von Kalbitz gestimmt – und zunächst den Kürzeren gezogen. Alexander Gauland, Alice Weidel und Tino Chrupalla treten aus unterschiedlichen Motiven für Kalbitz und damit für die Vormacht der Faschisten in der Partei ein. Während Chrupalla ein williges Werkzeug der »Flügel«-Leute ist, befindet Weidel sich in einem Machtkampf mit Meuthen um die Spitzenkandidatur im nächsten Wahlkampf. Selbst ohne eigene Machtbasis, ist sie inzwischen auf Gedeih und Verderb auf die Unterstützung der völkischen Rechten angewiesen, die sie bei Unbotmäßigkeit sofort fallenlassen können. Gauland scheinen Einfluss und Macht immer mehr zu entgleiten. Er hat sich schützend vor die Nazis in der Partei gestellt und sie dadurch aktiv gefördert. Kalbitz ist sein Gewächs und sein Nachfolger in Brandenburg. Dass auch in Gaulands Büro ehemalige Mitglieder der »Heimattreuen deutschen Jugend« (HDJ) gearbeitet haben sollen, zeigt, dass er in diese Richtung keinerlei Berührungsängste hat.

Für die bürgerlichen Reaktionäre der Partei kann es jetzt kein Zurück mehr geben, denn nach dieser Kampfansage bedeutet jedes Zurückweichen das Ende der eigenen Karriere in der AfD. Ob die sieben Vorstandmitglieder aber tatsächlich so viel organisierte Unterstützung in der Partei haben, dass sie dem unweigerlichen Gegenangriff der völkischen Rechten gewachsen sind, darf bezweifelt werden. Immerhin, man kann man sich auf einige Monate des fröhlichen Hauens und Stechens in der AfD freuen. Je mehr verbrannte Erde dieser Kampf hinterlässt, um so besser.