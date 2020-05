Coronainfektion: DPD schließt Paketdepot

Hückelhoven. Der Paketdienst DPD hat sein Paketdepot in Hückelhoven im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wegen zahlreicher Coronainfektionen von Mitarbeitern vorübergehend geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt des Kreises seien alle Beschäftigten vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, teilte DPD am Samstag mit. Wie der WDR unter Berufung auf den Heinsberger Landrat Stephan Pusch berichtete, wurden bislang rund 80 der insgesamt 400 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. (AFP/jW)