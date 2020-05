Werk wird dichtgemacht

Benjamin Liss/dpa Die Beschäftigten bei Voith haben sich lange gegen die Werksschließung gewehrt (Sonthofen, 9.3.2020)

Die Streikenden sind enttäuscht, aber nicht geschlagen. So könnte man die Situation im Kampf für den Erhalt des Werkes beim Maschinenbauer Voith in Sonthofen im Oberallgäu nach dreieinhalb Wochen Streik beschreiben. Das Hauptziel Standortsicherung scheint unrealistisch, gestreikt wird aber weiter. Am heutigen Montag will die IG Metall Allgäu eigenen Angaben zufolge die Verhandlungen um einen Sozialtarifvertrag für die rund 500 Beschäftigten beginnen. Mit einer Konzernspitze, die das Werk definitiv bis Jahresende schließen und die Produktion nach Crailsheim verlegen will (jW berichtete).

Am vergangenen Donnerstag teilte die IG Metall Bayern mit, dass die Unternehmensführung ein Alternativkonzept der Metaller für die Fortsetzung der Produktion mit reduzierter Belegschaft abgelehnt hat. Gleichzeitig ist das betriebsverfassungsrechtliche Einigungsstellenverfahren zur Erzielung eines Interessenausgleichs zwischen Konzern und Gesamtbetriebsrat gescheitert.

Voith erklärte hingegen am Donnerstag, dass die Gespräche in der Einigungsstelle abgeschlossen seien und suggerierte damit Einvernehmlichkeit. Man wolle nun zum 1. Juni mit der Produktionsverlagerung beginnen, voraussichtlicher Abschluss sei Ende September. Voith verwies darauf, dass 167 Mitarbeitern in Sonthofen das Angebot gemacht werde, in »ein neu geschaffenes Büro Allgäu in der Region zu wechseln«. Auch den übrigen Betroffenen würden angeblich »attraktive Angebote gemacht«.

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, lässt sich davon nicht beirren – und sagte: »Die Beschäftigten in Sonthofen streiken jetzt für einen Sozialtarifvertrag.« Heute findet hierzu die erste Verhandlungsrunde statt, bestätigte Dietmar Jansen, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu und Streikleiter, am Sonntag im jW-Gespräch. Sein IGM-Kollege Carlos Gil legte am Sonnabend in einer Videobotschaft bereits vor – die Botschaft: »Wir lassen uns nicht krumm machen und werden aufrecht in die Gespräche gehen.«

Der angestrebte Sozialtarifvertrag soll nun Abfindungen und Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen einer Transfergesellschaft enthalten. Forderungen, die deutlich weiter gehen, als das, was im bereits vereinbarten Sozialplan zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmen fixiert worden ist, sagte Jansen. Die Betriebsratsvorsitzende Birgit Dolde beklagte am Donnerstag, dass Voith beim Einigungsstellenverfahren sein wahres Gesicht gezeigt hätte. Die Konzernspitze »lässt keine echte Mitbestimmung zu«, so Dolde.

Jansen betonte die wirtschaftliche Bedeutung des Werkes nicht nur für die Beschäftigten und deren Familien, sondern gleichfalls für die Zulieferer, die Region insgesamt. Auch deshalb erfahren die Streikenden weiterhin einen »enormen Rückenwind«.

Aber: Unterstützen sich Voith-Beschäftigte über Standortgrenzen hinweg, zumal auch das Werk im sächsischen Zschopau dichtgemacht werden soll? »Wir erhalten Solidaritätsschreiben von Kollegen aus anderen Werken, keine Frage«, sagte Jansen. Einräumen muss er allerdings: Dem Management sei es gelungen, Beschäftigte zu verunsichern – nach dem Motto: »Wenn Sonthofen bleibt, sind eure Arbeitsplätze gefährdet.«

Ist ein Vertragsabschluss schon am Montag denkbar? Streikleiter Jansen: »Nur, wenn Voith unsere Forderungen eins zu eins übernimmt.« Davon sei aber nicht auszugehen. Und deshalb werden die Streikposten bleiben – 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche.