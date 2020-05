Fatale Menschenrechtslage

REUTERS/Hamad I Mohammed Fundamentaler Menschenrechte beraubt: Asiatische Arbeitsmigranten in Bahrain (Manama, 7.5.2020)

Am 17. März entließ Bahrain wie viele andere Länder in der Region wegen der Coronapandemie und der besonders großen Gefahr einer Ausbreitung des Virus in den Gefängnissen einen Teil der Häftlinge. Von den insgesamt 1.486 Entlassenen wurden 901 »aus humanitären Gründen« begnadigt, bei 585 Personen wurde der Vollzug der Freiheitsstrafe ausgesetzt. Nach Angaben des Bahrain Center for Human Rights gehörten aber nur 394 der Entlassenen zu den politischen Gefangenen des Landes.

Über neun Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste während des »Arabischen Frühlings« ist die menschenrechtliche Lage in dem aus 33 Inseln bestehenden Königreich fatal. Etwa 3.000 Regimegegner sitzen im Gefängnis, wo Folter an der Tagesordnung ist. Die organisierte politische Opposition ist 2016 und 2017 komplett zerschlagen worden, ihre Anführer sitzen entweder im Gefängnis oder wurden unter Verstoß gegen Artikel 15 der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« und Artikel 24 der »Arabischen Charta der Menschenrechte« ihrer Staatsangehörigkeit beraubt, so auch das religiöse Oberhaupt der bahrainischen Schiiten, Isa Qassim. Während viele von ihnen gar deportiert wurden, hat man ursprünglich nicht im Bahrain beheimatete Sunniten eingebürgert, um die Bevölkerungsstruktur zusätzlich zu verschieben.

Zwar wird mit Recht darauf verwiesen, dass es sich in Bahrain nicht um einen dem Ursprung nach religiösen, sondern um einen politisch-wirtschaftlich-sozialen Konflikt handelt und auch Sunniten Teil der Opposition sind. Trotzdem wird vor allem die vornehmlich im Osten des Landes lebende schiitische Bevölkerung benachteiligt und diskriminiert. Der Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum ist für sie nicht gewährleistet, in die Infrastruktur im Osten des Landes wird kaum investiert und sie besetzen nur zehn Prozent der höheren staatlichen Positionen und sogar nur zwei Prozent der Führungsposten bei den Sicherheitsdiensten. Aufgrund der Aufteilung der Wahlbezirke stehen schiitisch dominierten Parteien nur 18 von 40 Sitzen im Unterhaus zu, obwohl sie mit 70 Prozent die Mehrheit der Muslime im Land stellen. Routinemäßig wird ihnen Illoyalität unterstellt, obwohl sich die schiitische Bevölkerung im 1970 abgehaltenen Referendum gemeinsam mit den Sunniten, Christen und Juden des Landes für die Unabhängigkeit Bahrains und gegen einen Anschluss an den Iran ausgesprochen hatte.

Im Zuge der Coronapandemie wurden auch in Bahrain, wo bis zum Sonntag fast 6.800 Infektionen und zwölf Covid-19-Todesfälle bestätigt sind, strenge Maßnahmen wie die Schließung von Schulen, Universitäten, Unterhaltungs- und Sportstätten sowie Geschäften verhängt. Der kleine Inselstaat, der über eine hohe Bevölkerungsdichte verfügt, ist tatsächlich besonders bedroht. Wie in anderen Golfstaaten wird das Virus aber zugleich zum Vorwand genommen, die bürgerlichen Freiheiten noch weiter einzuschränken und vermehrt Überwachungs- und Spionagetechnologien einzusetzen, von denen einige auch aus Deutschland stammen. Unter Quarantäne gestellte Menschen müssen elektronische Armbänder tragen, um jede ihrer Bewegungen verfolgen zu können.

Ginge es der Regierung tatsächlich einzig um die Eindämmung der Pandemie, hätte sie auch Maßnahmen ergriffen, die besonders gefährdeten Gruppen im Land zu schützen. Dazu gehören die Arbeitsmigranten, die über 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen und vorwiegend aus Indien, Bangladesch, Pakistan, den Philippinen und Nepal stammen. Im April forderten 16 Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften in Briefen an die Regierungen der Golfstaaten die Verwirklichung ihrer fundamentalen Menschenrechte gerade in der Coronapandemie. Statt dessen leben sie weiterhin in menschenunwürdigen, oft sklavenähnlichen Verhältnissen, mehrheitlich in überfüllten Unterkünften, ohne angemessene medizinische Versorgung und ohne Möglichkeit zur notwendigen Distanz.