Kalbitz kein AfD-Mitglied mehr

Jens Büttner/dpa »Flügelmänner«: Andreas Kalbitz (rechts) neben dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke (ganz rechts) in Erfurt (27.10.2019)

Die Entscheidung des AfD-Bundesvorstandes vom Freitag, die Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz zu annullieren, dürfte ihn wohl nicht sein Amt als Fraktionschef kosten. An diesem Montag solle die Entscheidung getroffen werden, dass Kalbitz in der Fraktion bleibe, danach solle er als Vorsitzender bestätigt werden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur am Sonntag und berief sich dabei auf »informierte Kreise«.

Wie aus der vorläufigen Tagesordnung für die geplante Sondersitzung hervorgehe, die der dpa vorliegt, soll gegebenenfalls die Geschäftsordnung geändert werden. Sie sieht in der Fassung vom 21. April 2020 vor, dass Abgeordnete, deren AfD-Mitgliedschaft beendet bzw. aufgehoben wurde, auch nicht mehr der Fraktion angehören.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Zur Begründung nenne der Beschluss laut dpa das Verschweigen der Mitgliedschaft in der verbotenen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) und die »Nichtangabe seiner Mitgliedschaft« bei der extrem rechten Republikaner-Partei zwischen Ende 1993 und Anfang 1994.

Die AfD kann allerdings das Dokument, das den Annullierungsbeschluss begründen sollte, nicht mehr finden. Der Aufnahmeantrag von Kalbitz sei verschollen, berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf den Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland. Nach dem Verlust des Formulars kämen nur noch Aussagen von Zeugen als Beweis in Frage, die sich an Kalbitz’ Angaben vor sieben Jahren erinnern wollen. Meuthen sagte dem Blatt, es gebe mindestens zwei Zeugen, die sich genau an die Prüfung des Inhalts des Aufnahmeformulars erinnern könnten. Gauland hingegen sagte der Zeitung, er halte »diese Geschichte für juristisch völlig verfehlt«. Kalbitz hatte bereits am Freitag angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

Auf die Entscheidung des Bundesvorstandes reagierte der Thüringer AfD-Fraktions- und Landeschef Björn Höcke mit Empörung. Höcke und Kalbitz zählen zu den Führungsfiguren des völkisch-faschistischen »Flügels« der AfD. Meuthen und der Vizeparteichefin Beatrix von Storch warf Höcke am Samstag auf seiner Facebook-Seite »Verrat an der Partei« vor. (dpa/AFP/jW)