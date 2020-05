»Dann wären Kürzungen kaum vermeidbar«

Kai Pfaffenbach/Reuters Nach der Coronakrise droht vielen Staaten erneut harte und lebensgefährliche Austeritätspolitik: Protest gegen die EZB (Frankfurt am Main, 18.3.2015)

Die EU-Staaten ringen um Antworten auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Was bedeutet diesbezüglich das Anfang Mai gesprochene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihenkäufen für die Handlungsfähigkeit der Notenbank?

Pragmatisch betrachtet hat sich für die EZB nicht allzuviel verändert. Der Kauf von Anleihen ist ja nicht grundsätzlich für rechtswidrig erklärt worden. Die einschränkenden Bedingungen für solche Programme, die das Gericht auferlegt hat, sind auch nicht neu. Die EZB muss nun eine Erklärung nachliefern, in der sie darlegt, warum die beanstandeten Nebeneffekte des Programms verhältnismäßig sind. Das dürfte gelingen. Aber klar, der Spielraum der EZB ist nicht unbegrenzt. Das Bundesverfassungsgericht wird die Notenbank ebenso wie der Europäische Gerichtshof – unterschiedlich streng – im Auge behalten.

Welche Bedeutung haben die EZB-Programme bei der Bekämpfung der Coronakrise in der EU?

Die Maßnahmen der EZB sind sehr wichtig. Sie haben einen Flächenbrand auf den Kapitalmärkten verhindert. Durch das Anleihenkaufprogramm wurde der Zugang der Mitgliedstaaten zum Kapitalmarkt gesichert. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass Investoren die Kreditwürdigkeit von Mitgliedstaaten anzweifeln, inklusive spekulativer Attacken. Einzelnen Ländern wäre womöglich inmitten der Krise der Geldhahn abgedreht worden. Dann wäre nur noch ein Notkredit aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, übrig geblieben.

Neben ESM-Mitteln gehört zum Anti-Corona-Paket der EU auch Unterstützung beim Kurzarbeitergeld durch das sogenannte SURE-Programm.

Das Volumen dieser Instrumente reicht nicht aus. Zudem gehen sie angesichts der EZB-Maßnahmen an den eigentlichen Problemen vorbei. ESM- und SURE-Kredite sind für den Fall gedacht, dass ein Land von den Kapitalmärkten abgeschnitten ist. Ein anderes Problem sind die wachsenden Schuldenstände. ESM und SURE vergeben Kredite, die die Verschuldung weiter nach oben treiben. Es braucht daher andere Instrumente und Transfers statt Kredite. Der positive Aspekt des SURE-Programms ist aus meiner Sicht die Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Durchführung großflächiger Kurzarbeiterprogramme unterstützt werden müssen.

Welche Instrumente wären besser geeignet?

Die Instrumente müssten die Schuldenproblematik entschärfen und vom Volumen her in der Lage sein, die Wirtschaft zu stabilisieren und nach der Krise wieder anzukurbeln. Dafür wären verschiedene, sich wechselseitig nicht ausschließende Maßnahmen geeignet. Das Transfervehikel par excellence ist in der EU der gemeinsame Haushalt. Die stärkeren Mitgliedstaaten müssten ihre Beiträge deutlich aufstocken. Damit ließe sich dann ein Fonds für die wirtschaftliche Erholung auffüllen. Der Vorteil: keine Scherereien mit dem EU-Recht. Eine weitere Möglichkeit wäre eine gemeinsame Anleihe, sogenannte Coronabonds, dessen Mittel nach Bedarf verteilt würden. Schließlich könnte die EZB wie andere Notenbanken Staatsschulden, oder auch eine gemeinsame Anleihe, direkt aufkaufen. Da könnten wir allerdings früher oder später wieder bei dem rechtlich begrenzten Spielraum der EZB landen. So oder so, Voraussetzung für jede dieser Maßnahmen ist Einigkeit unter den nationalen Regierungen, die Krise gemeinsam und solidarisch zu meistern.

Drohen angesichts der steigenden Schuldenstände neue Kürzungsorgien?

Ja. In der Euro-Krise haben viele erwartet, dass der Staat gegenüber dem Markt an Einfluss gewinnt. Statt dessen wurde die Troika losgeschickt. Auch heute gibt es ähnliche Debatten. Nach jetzigem Stand sähe es nach der Krise aber so aus: erheblich angestiegene Schuldenstände und volle Geltung der europäischen Fiskalregeln. Dann müssten alle Euro-Staaten ihre Haushalte konsolidieren und hätten keine finanziellen Spielräume mehr, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Schlimmer noch: Die Kürzung staatlicher Ausgaben würde die wirtschaftlichen Probleme zusätzlich verschärfen. Statt den öffentlichen Gesundheitssektor und die Beschäftigten darin endlich aufzuwerten, wären auch hier Kürzungen kaum vermeidbar. Mit den richtigen Maßnahmen muss es so aber nicht kommen.