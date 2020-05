Entspanntes Statement

Samuel Kirszenbaum Belgische Lässigkeit: Aksak Maboul

Vor gut dreieinhalb Jahren fand im Frankfurter Mousonturm (außerdem noch in Paris, Brüssel, Köln und London) eine denkwürdige Veranstaltung statt: In drei Aufzügen und insgesamt über drei Stunden feierte das belgische Bandprojekt Aksak Maboul mit ihrer legendären Sängerin Véronique Vincent den Release von »16 Visions of Ex-Futur«, dem Remix-Album zum zwei Jahre zuvor erschienenen »Ex-Futur«. Neben der neunköpfigen Band traten illustre Gäste wie Laetitia Sadier, Aquaserge und Jaakko Eino Kalevi auf, plus Faustine Hollander, Tochter des Aksak-Chefs Marc Hollander. Warum erwähnen wir diesen lang zurückliegenden und zugegebenermaßen auch etwas ermüdenden Abend?

Weil »lang« das Schlüsselwort zu Aksak Mabouls kreativem Prozess ist: 1977 erschienen die Belgier zum ersten Mal mit ihrem Stilmix aus avantgardistischem Jazz, World Music und Elektro auf der Pop-Bildfläche, veröffentlichten ihr Debüt und ein zweites Album drei Jahre später – um sich dann zurückzuziehen bzw. um andere Projekte zu kümmern wie die Band The Honeymoon Killers mit der bereits genannten Veronique Vincent, oder das Label Crammed Discs, das Marc Hollander 1980 gründete und auf dem Platten von John Lurie, Yasmine Hamdan, Tuxedomoon und Juana Molina erscheinen. 2014 erinnerte sich Hollander an im Archiv schlummernde Songskizzen, aus denen eigentlich ein drittes Aksak-Album entstehen sollte – das dann eben dreißig Jahre später fertig wurde, was soll’s?

Die belgische Lässigkeit wurde mit erfreuten Kritiken belohnt und brachte die gereiften Musiker zurück auf die Bühne, siehe oben. Und jetzt, lächerliche sechs Jährchen nach »Ex-Futur« bringen Hollander und Freunde schon die nächste Platte heraus: »Figures« heißt sie und ist ganze 22 Songs stark, verteilt auf 75 Minuten, zwei CDs/LPs, selbstredend mit Beiträgen befreundeter Künstler wie Fred Frith, Steven Brown (Tuxedomoon) und Aquaserge: Es ist eine Familienangelegenheit bei Crammed Discs. Vater und Tochter Hollander sorgen für das musikalische Grundgerüst, von Veronique Vincent stammen die Lyrics und das Coverartwork. Und was soll man sagen? Es ist rundum erfreulich, dieses mäandernde, gänzlich unmodische Familienalbum zu öffnen, das beschwingt-leichte, chansoneske Momente (»Un Caid«, »Silhouettes«) ebenso im Gepäck hat wie verfrickelte Freakdaddeleien wie »Taciturne« und Rätselhaftes wie »Ins Bleistiftgebiet«. Es klöppelt, klickert, fließt und strömt – in seiner freundlichen Sanftheit ist »Figures« ein echtes Statement gegen den gängigen Erregungsduktus. Und da (lange oder kurze) Auftritte derzeit ja ohnehin nur im Netz möglich sind, kann man sich ja auf dem heimischen Sofa nach anderthalb Stündchen rausfaden ...