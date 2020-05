Venezuela: 39 Invasoren festgenommen

Caracas. Die venezolanischen Streitkräfte haben 39 ehemalige Soldaten der eigenen Armee an der Grenze zu Kolumbien festgenommen, als diese ins Land zu gelangen versuchten. Verteidigungsminister Vladimir Padrino erklärte am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen, dass sich damit die Zahl der wegen des Umsturzversuchs gegen die Regierung in Caracas festgenommenen Verdächtigen auf 91 erhöht habe. Bereits am vorletzten Wochenende und in der darauffolgenden Woche wurde eine Invasion vereitelt, an der sich auch zwei ehemalige US-Elitesoldaten beteiligt hatten. (AFP/jW)