Aluhutproteste in Spanien

Manu Fernandez/AP/dpa Eine Teilnehmerin der Protestaktion gegen die Coronamaßnahmen am Donnerstag in Madrid

Ausgerechnet in Madrid formiert sich derzeit eine reaktionäre Bewegung, die die Coronapandemie leugnet – an einem der am meisten vom neuartigen Coronavirus betroffenen Orte Spaniens. Wochenlang waren die Krankenhäuser der Hauptstadt überlastet, provisorische Kliniken mussten gebaut und Gebäude zu Leichenhallen umfunktioniert werden. Bisher sind es vor allem Dutzende Rechte und Bewohner des Reichenviertels Salamanca, die seit Anfang der Woche täglich für einen Rücktritt der Regierung demonstrieren, ohne dabei den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten. Für sie handelt es sich bei der Coronapandemie um eine kommunistische Verschwörung, mit dem Ziel, den Spaniern ihre Freiheit zu nehmen.

Mit der Präsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso von der rechten Volkspartei PP, haben die Protestierenden eine mächtige Verbündete. Am Mittwoch warnte sie zudem die Zentralregierung vor noch größeren Demonstrationen: »Sobald die Menschen auf die Straße dürfen, wird Ihnen der jetzige Protest wie ein Witz vorkommen.« Für den 23. Mai ruft die faschistische Vox-Partei in Madrid zu einem Autokonvoi »für Spanien und seine Freiheit« auf.

Obgleich die Ausgangssperre mit dem Rückgang der täglichen Anzahl von Neuinfektionen vor zwei Wochen gelockert wurde und auch alle Menschen wieder arbeiten gehen »dürfen«, sehen die Protestierenden ihre wirtschaftliche »Freiheit« in Gefahr. Seit Freitag gilt in Spanien zudem eine zweiwöchige Zwangsquarantäne für in das Land Einreisende – viele fürchten nun noch mehr um den diesjährigen Tourismus, eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Am Dienstag zog Konsumminister Alberto Garzón von der Vereinigten Linke (IU) die Wut der Tourismusbranche auf sich, nachdem er den spanischen Tourismussektor als »prekär und saisonal« sowie »nur gering wertschöpfend« bezeichnete. Dabei hatte Garzón, der auch Mitglied der kommunistischen PCE ist, eigentlich nur die besorgniserregende Wirtschaftslage beschrieben.

Zeugen der Lage, in dem sich der spanische Tourismus befindet, sind große Teile der in den vergangenen Wochen zum Heer der Erwerbslosen Hinzugestoßenen – mehr als eine halbe Million seit März. Der Großteil ihrer Verträge war befristet gewesen, weshalb sie nicht in das Kurzarbeitergeldprogramm aufgenommen werden konnten, das die Regierung im großen Stil aufgestellt hat. Bereits 3,3 Millionen Spanier profitieren von der Maßnahme, die IU-Arbeitsministerin Yolanda Díaz zu verantworten hat.

Unterdessen deckte die katalanische Tageszeitung La Vanguardia am Mittwoch ein internes Papier des Innenministeriums auf, in dem das Amt vor Demonstrationen, »Aufruhr« und »Kriminalität« durch Unabhängigkeitsbefürworter warnt. Darin heißt es, die paramilitärische Polizei »Guardia Civil« befürchte, dass es im Rahmen der Coronakrise mit »hoher Wahrscheinlichkeit« zu »Sabotageakten« und Auseinandersetzungen mit »Independentistas« kommen werde. Getragen würden solche Proteste insbesondere von den Ärmsten, da die kommende Wirtschaftskrise »die am stärksten Benachteiligten, die ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen könnten«, treffen werde.

Vor allem katalanische Politiker hatten in den letzten Wochen signalisiert, dass sie nicht mit dem Krisenmanagement der Zentralregierung einverstanden sind. Sprecher der Republikanischen Linken (ERC) warfen Madrid vor, die Regierung von Katalonien während der Krise faktisch entmachtet zu haben, weshalb die Partei am Mittwoch der vergangenen Woche auch ihren ungeschriebenen Pakt mit der Zentralregierung aufkündigte und gegen die Verlängerung des »Alarmzustands« stimmte.