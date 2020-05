Mister X in der Moschee

Stella Schiffczyk A. M., Erster Kriminalhauptkommissar beim BKA, hält an der Einzeltäterthese fest (Ausschusszeichung von Stella Schiffczyk)

Auffallend widersprüchlich haben Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz den mutmaßlichen Attentäter Anis Amri und dessen Umgang mit konspirativen Regeln beschrieben. Laut einer Ermittlerin, die Amris Chatkommunikation ausgewertet hatte, war er so unvorsichtig gewesen, vor einem jugendlichen Neffen in Tunesien zu prahlen, er sei »Emir« einer dschihadistischen Zelle in Deutschland. Er habe versucht, den jungen Mann als Kämpfer für den »Islamischen Staat« (IS) zu rekrutieren – sei es in Syrien oder in der BRD, wo er selbst angeblich eine »Gruppe von Brüdern« leitete, so die Kriminalhauptkommissarin. Obwohl Amri sich da eine Führungsrolle angedichtet haben könnte, die er gar nicht hatte, war die Ermittlerin nicht überzeugt, dass keine solche Gruppe existierte – bei den »Brüdern« könnte es sich demnach um den französischen Konvertiten Clément Baur und den aus Dagestan stammenden Magomed-Ali Chamagov gehandelt haben, die im Herbst 2016 einen Anschlag auf das Berliner Gesundbrunnen-Center geplant hatten. Im Prozess gegen Chamagov, der im Januar zu fünf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt wurde, waren bereits enge Kontakte zwischen Baur und Amri thematisiert worden. Die BKA-Ermittlerin bestätigte den Sachverhalt, sie war aber erst nach dem Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016 mit Amri befasst gewesen.

Zwei Anschlagsstränge

Trotz der offensichtlichen Vernetzung Amris mit anderen Dschihadisten in Deutschland hielt sich ein weiterer BKA-Beamter, der am Donnerstag im Ausschuss befragt wurde, strikt an die These vom Einzeltäter mit Mentor im Ausland: Amri habe lediglich über das Internet mit dem IS-Mann »Moumou1« kommuniziert, der sich laut IP-Adressen und Logindaten in Libyen aufhielt. Ihn habe Amri schützen wollen, deshalb habe er sich streng konspirativ verhalten und sonst vermutlich niemanden eingeweiht, als er den Entschluss gefasst habe, einen Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt zu steuern – auch nicht seinen Landsmann Bilel Ben Ammar, den er noch am Abend vor dem Attentat getroffen hatte. Es sei zwar möglich, dass Amri zuvor ein gemeinsames Anschlagsszenario mit Baur und Chamagov entworfen habe – dies sei aber aufgegeben worden. Statt dessen hätten sich zwei getrennte »Anschlagsstränge« entwickelt, sagte der BKA-Beamte A. M. im Zeugenstand. »Amri war ein Mensch, der sehr vorsichtig, sehr misstrauisch war«, so der Erste Kriminalhauptkommissar. »Fast paranoid« sei Amri gewesen, schließlich habe er mehrfach Chatverläufe und Accounts gelöscht. Ben Ammar habe er für einen »Schwätzer« gehalten, dem man nicht trauen könne.

Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Klaus-Dieter Gröhler (CDU), wie er sich Fotos von Zufahrtswegen zum Tatort auf dem Breitscheidplatz erkläre, die seit dem ersten Halbjahr 2016 auf Ben Ammars Handy gespeichert waren, erklärte der Zeuge, er könne diese Bilder »nicht mit dem Anschlagsgeschehen im Dezember 2016 unmittelbar in Verbindung bringen«. Andernfalls hätte er zugeben müssen, dass die hastige Abschiebung Ben Ammars Anfang Februar 2017 ein Fehler war.

Diese Blitzaktion macht die Abgeordneten bis heute stutzig, da Ben Ammar nach Amris Tod durch italienische Polizeikugeln der einzige lebende Verdächtige war. Seine Vernehmungen waren offenbar dürftig ausgefallen – oder aber nicht vollständig protokolliert worden. Ben Ammar war nach dem Anschlag zehn Tage nicht auffindbar gewesen. Die Beamten hätten ihn aber anschließend laut Protokoll nicht einmal gefragt, wo er in diesem Zeitraum gewesen sei, bemängelte am Donnerstag der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser.

Mehrfach angesprochen wurde auch, dass Dschihadisten ihre Handys gelegentlich tauschen – die Grünen-Abgeordnete und gelernte Polizistin Irene Mihalic betonte, das sei ihres Wissens nicht ungewöhnlich. Sie warf damit die Frage auf, ob überhaupt hundertprozentig erwiesen sei, dass Amri am Steuer des Tatfahrzeugs gesessen habe. Denn das zentrale Beweisstück dafür ist ein Handy, das mutmaßlich Amri zur Kommunikation mit »Moumou1« benutzt hatte. Unmittelbar vor dem Anschlag soll er dem IS-Mentor mitgeteilt haben: »Ich bin jetzt in der Karre« und »Gleich geht es los«.

Videoaufnahmen zeigen Amri zwar wenige Minuten nach dem Anschlag in einem Fußgängertunnel in Tatortnähe – allerdings festen Schrittes, unverletzt und ohne sichtbare Spuren auf der Kleidung. Augenzeugen hatten berichtet, der Fahrer sei erst einmal hingefallen, als er den Lkw inmitten von toten und blutenden Menschen sowie zerstörten Marktbuden verlassen habe.

Der BKA-Beamte gab sich allerdings überzeugt, dass Amri das fragliche Handy seit Oktober 2016 täglich benutzt habe – es gebe auch einen Vermerk über den Abgleich der Funkzellendaten mit Videomaterial, auf dem Amri zu sehen sei.

Der Unbekannte

Wenig Bedeutung hatten die Ermittler jedoch einer bislang unbekannten Person beigemessen, die sich kurz vor dem Anschlag mit Amri in der Berliner Fussilet-Moschee aufgehalten hatte. Dem Kriminalbeamten wurden vor dem Ausschuss Fotos aus Überwachungsvideos gezeigt, die zeigen sollen, wie der Mann die Moschee verließ, während sich Amri dort aufhielt, nämlich um 18.49 Uhr. Amri war nach Aktenlage ab 18.37 Uhr dort und ging um 19.07 Uhr – weniger als eine Stunde vor dem Anschlag. Eine Identifizierung des Unbekannten gelang durch die Lichtbildvorlage nicht. Der BKA-Beamte räumte ein, »dass dies ein Umstand ist, dem man nachgehen muss«. Er wisse aber nicht, inwieweit das geschehen sei.