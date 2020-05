Krise trifft Kinder

Ole Spata/dpa Auf Kosten der Schwächsten: Wirtschaftsminister Altmaier setzt auf die »Selbstheilungskräfte der Wirtschaft«

Am »Tag der Familie« tritt die Klassenspaltung offen zutage. Die Krisenlasten werden auf die Schwächsten abgewälzt. So hat die Zahl der Anrufe bei der vom Bundesfamilienministerium initiierten »Kinderschutzhotline« während der Coronapandemie stark zugenommen. »Wir werden teilweise wegen Verletzungen kontaktiert, die sonst nur bei Zusammenstößen mit Autos auftreten«, sagte der Teamleiter der Einrichtung, Kinderarzt Oliver Berthold, der Neuen Osnabrücker Zeitung (Freitagausgabe). »Da geht es um Knochenbrüche oder Schütteltraumata.«

Allein in den ersten beiden Maiwochen sei das Hilfsangebot in mehr als 50 Verdachtsfällen genutzt worden. Das seien fast so viele Fälle gewesen wie im gesamten April. Betroffen seien besonders Kleinstkinder, die noch nicht selbst laufen können. »Da liegt der Verdacht nahe, dass den Kindern massive Gewalt zugefügt wurde«, so Berthold weiter. Studien belegten, dass in Krisensituationen häusliche Gewalt zunehme. Die Bundesregierung habe versäumt, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Angesichts der Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen sowie geschlossener Schulen und Kitas seien Extremsituationen in Familien abzusehen gewesen. »Diese klare Nebenwirkung der Lockdown-Maßnahmen war zu erwarten, auch wenn die Maßnahmen aus epidemiologischer Sicht sinnvoll gewesen sein mögen«, sagte der Kinderarzt.

Die Regierung hat in der Krise wenig für den Schutz von Lohnabhängigen übrig. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums stellte am Freitag klar, es werde keine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern geben, die wegen der Betreuung ihrer Kinder nicht zur Arbeit gehen können. Bislang können Eltern bis zu 67 Prozent ihres Lohns vom Staat erhalten, wenn sie Kinder unter zwölf Jahren während der Pandemie wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen müssen und deshalb Einkommensverluste haben.

Hilfe soll es nur in geringen Dosen geben. Der Bundesrat beschloss am Freitag das »Sozialpaket II«, in dem eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds von derzeit generell 60 Prozent des entgangenen Nettolohns auf 70 Prozent ab dem vierten Monat angehoben wird. Ab dem siebten Monat steigt der Satz auf 80 Prozent. Für Eltern erhöht sich die Leistung von 67 auf 77 beziehungsweise 87 Prozent. Diese Regelung gilt bis Ende des Jahres. Eine Ausweitung des Niedriglohnsektors, in dem heute schon fast 20 Prozent der Beschäftigten tätig sind, wird eingepreist. So wird Kurzarbeitern ab dem 1. Mai generös die Möglichkeit eingeräumt, bis Ende des Jahres Geld dazuzuverdienen. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit zehn Millionen Kurzarbeitern bis Ende des Monats.

Reiche Familien werden von der Regierung hingegen gehegt und gepflegt. Allein im Jahr 2018 bekamen 600 Personen in Deutschland mehr als zehn Millionen Euro vererbt oder geschenkt. Steuern zahlen sie kaum. Spekulanten und Hochvermögende sollen auch weiterhin unbescholten durch die Krise kommen. »Steuererhöhungen sind Gift, das gilt sowohl für die Vermögensabgabe als auch für die Reichensteuer«, sagte der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg der Rheinischen Post. Ausgaben für Bildung und Soziales sind der Regierung hingegen Teufelswerk. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) führte gegenüber dem Handelsblatt aus: »Ohne Sparsamkeit, Selbstdisziplin und Entlastungen für die Wirtschaft wird es nach der Krise nicht gehen.« Die Selbstheilungskräfte der deutschen Wirtschaft seien enorm.