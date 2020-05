Run auf Impfstoffe

Oxford University/AP/dpa Auf der Suche: Bislang gibt es noch keinen Impfstoff gegen das Coronavirus

Die Entwicklung von Impfstoffen ist eine komplexe Angelegenheit und mit vielen Risiken behaftet. Zudem können die Firmen nicht mit einer kontinuierlichen Nachfrage rechnen. Zuletzt hatten einige von ihnen bei dem Versuch, ein Ebola-Vakzin herzustellen, viel Geld verloren. Deshalb ziehen sich schon seit einiger Zeit immer mehr Pharmaunternehmen aus diesem Marktsegment zurück. Nicht einmal Anreize wie die, welche die USA mit einer Art Rechtsschutzversicherung bei Klagen von Geschädigten bieten, haben die Multis davon abzuhalten vermocht.

Aktuell beherrschen nur noch vier Anbieter den Markt. Entsprechend groß ist deren Macht. Besonders Sanofi nutzt dies derzeit dreist aus. Der französische Konzern arbeitet gerade an einem Impfstoff gegen Covid-19 und geht parallel dazu auf Subventionsshoppingtour. Die immensen Produktionskapazitäten, die es zur Deckung des Bedarfs braucht, könne das Unternehmen nicht alleine aufbauen, sagte Sanofi-Chef Paul Hudson zur Begründung. Die US-Regierung hat bereits mehrere hundert Millionen Dollar in Aussicht gestellt, und China zeigt sich ebenfalls kooperativ. Das nutzt Hudson jetzt, um Druck aufzubauen. »Also werden diese beiden ökonomischen Kraftzentren zuerst geimpft werden; daher ist es so wichtig, in Europa eine Debatte zu starten unter dem Motto: ›Lasst Europa nicht zurückfallen!‹« zitierte ihn die FAZ am Donnerstag aus einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Äußerungen wie diese haben große Empörung ausgelöst. Deshalb sah sich der Pillenriese genötigt, etwas zurückzurudern. Sanofi wolle den Impfstoff »für jeden zugänglich« machen, hieß es jetzt. In der Sache selber gab es allerdings wenig Bewegung. Die in den USA hergestellten Impfstoffe seien vorwiegend für die Vereinigten Staaten bestimmt, während »der Rest der Produktionskapazitäten Europa, Frankreich und dem Rest der Welt zugeteilt« werde, erklärte die Firma. Und Frankreich-Chef Olivier Bogillot präzisierte noch einmal die Erwartungen, die er an Brüssel stellt: »Die EU muss genauso effizient sein und uns dabei helfen, diesen Impfstoff sehr schnell zur Verfügung zu stellen.«

Der Pharmaproduzent Astra Zeneca, der zurzeit gemeinsam mit der Universität Oxford an einem Vakzin forscht, beabsichtigt derweil, England bei der Abgabe zu bevorzugen. Roche-Boss Severin Schwan schließt einen Nationenwettstreit ebenfalls nicht aus, wenn er diesen auch eher für unwahrscheinlich hält. »Ein Kampf um die ersten Lieferungen ist möglich«, sagte er in einem Zeit-Interview Anfang Mai.

Käme es zu einer solchen Auseinandersetzung, ständen die Verlierer schon heute fest: Es wären die Länder des globalen Südens. Dementsprechend verabschiedeten die Vereinten Nationen bereits eine Resolution mit der Forderung, allen Staaten einen gleichberechtigten Impfstoffzugang zu gewähren. Oxfam veröffentlichte einen ähnlichen Appell, und am 24. April rief die Weltgesundheitsorganisation gemeinsam mit der »Bill & Melinda Gates Foundation« und anderen Organisation zu einem gemeinsamen Handeln in Sachen Corona auf. Daraufhin kam es zu einer Konferenz, an der EU-Repräsentanten, Emissäre Deutschlands, Frankreichs, Japans, Saudi-Arabiens und weiterer Länder teilnahmen, die USA und Russland waren allerdings nicht vertreten. Gemeinsam sammelte man 7,4 Milliarden Euro für die Impfstofforschung und -distribution ein. Aber eine besonders starke Verhandlungsposition gegenüber Big Pharma garantiert das nicht. So steht es nicht zur Debatte, die Hersteller zu einem Patentverzicht zu bewegen, wie es etwa Oxfam verlangt. »Wir werden nicht vertraglich verlangen, dass Geschäftspartner auf ihr geistiges Eigentum verzichten. (…) Aber wir (…) erwarten von ihnen, dass sie sich zu diesem Ziel verpflichten, um sicherzustellen, dass es einen universellen Zugang zu diesen Behandlungen und Impfstoffen gibt«, zitierte Telepolis am 13. Mai einen Mitarbeiter der Europäischen Union.