Zusätzliche »Quarantäne-App« geplant

Oliver Berg/dpa Die beiden IT-Konzerne SAP und Deutsche Telekom wurden mit der Entwicklung der »Corona-Tracing-App« betraut

Die Bundesregierung plant offenbar, auch die Einhaltung von häuslicher Quarantäne per App kontrollieren zu lassen. Damit sollen die Behörden während der Coronapandemie weiter entlastet und diese Aufgabe den Betroffenen übertragen werden. Dazu werde aktuell eine technische Lösung entwickelt, die eine individuelle, »freiwillige digitale Meldung« an das zuständige Gesundheitsamt erlaube, wie das Handelsblatt am Donnerstag online berichtete. In der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle war demnach die Rede von einer »Webapplikation zur Entlastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bei dem Prozess des Symptom-Checks in häuslicher Quarantäne befindlicher Personen«.

Sogenannte Coronakontaktpersonen seien »angehalten, während der häuslichen Quarantäne ihren Gesundheitszustand zu überwachen und dem Gesundheitsamt täglich Informationen zum Gesundheitszustand zu übermitteln«. Bislang würde die Quarantänekontrolle häufig telefonisch erfolgen, so dem Bericht zufolge das Ministerium in seiner Antwort. Damit sei ein »erheblicher« personeller Aufwand verbunden. Entsprechend soll die als »Symptomtagebuch« angelegte Quarantäne-App Abhilfe schaffen.

Derweil nimmt die zur Nachverfolgung von Infektionswegen geplante »Tracing«- oder Kontakt-App (siehe jW vom 29. April) weiter Form an. Am Mittwoch veröffentlichten die von der Bundesregierung mit der Entwicklung beauftragten IT-Konzerne SAP und Deutsche Telekom auf der Onlineplattform »Github« ein erstes Konzept. Aus den dort zu Verfügung gestellten Projektdateien geht hervor, dass Nutzer sowohl die eigentlichen Testergebnisse wie auch lediglich Benachrichtigungen über ein vorliegendes Ergebnis empfangen können sollen.

Damit wäre jedoch eine über den ursprünglichen Zweck der App hinausgehende Funktion vorgesehen. Datenschützer und Wissenschaftler raten von einer solchen Erweiterung des Anwendungsbereichs ausdrücklich ab. Auch müsse der Einsatz von »Corona-Tracing«-Apps zeitlich begrenzt werden, wie zuletzt auch der EU-Kommissar für Justiz und Verbraucherschutz, Didier Reynders, betonte.

Die Software dürfe nur während der Gesundheitskrise verwendet und müsse danach komplett deaktiviert werden, sagte Reynders am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel. Die in den jeweiligen Mitgliedstaaten entwickelten Anwendungen könnten ihm zufolge die Eindämmung der Viruspandemie lediglich unterstützen. Grundlegende Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und Händewaschen müssten weiterhin eingehalten werden.

Aus den auf Github hochgeladenen Dokumenten wird auch ersichtlich, wie die Rollen zwischen SAP und Telekom verteilt sind. Danach kümmert sich Europas größter Softwarekonzern um die Entwicklung des eigentlichen Programms. Die Telekom stellt Netzwerk und Mobiltechnologie zur Verfügung und soll zudem für einen sicheren und stabilen Betrieb sorgen. Die App für Mobilgeräte soll Mitte Juni allgemein verfügbar werden.

Im Vergleich zur Bundesrepublik sind andere EU-Staaten mit ihrer »Corona-Tracing-App« schon weiter. So kündigte Frankreichs Staatssekretär für Digitales, Cédric O, am Dienstag im TV-Sender BFM Business für kommende Woche einen Test »unter realen Bedingungen« an. Die französische Lösung soll demnach ab dem 2. Juni einsatzbereit sein und nicht auf die überarbeiteten Bluetooth-Schnittstellen von Apple und Google zugreifen.

Somit verfolgt Frankreich auch einen dezentralen Ansatz, der allerdings von dem der Bundesregierung abweicht. Die unterschiedlichen Herangehensweisen der EU-Staaten bei der Speicherung von Coronakontaktdaten – zentralisiert oder dezentralisiert – müssten alle den höchsten Datenschutz garantieren, betonte Justizkommissar Reynders am Donnerstag. Wichtig sei auch, dass die Kontakt-Apps der einzelnen Länder aufeinander abgestimmt funktionierten. (dpa/jW)