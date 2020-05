»Spazieren« mit der AfD

Robert Michael/dpa-Zentralbild Bereits vergangene Woche hatten sich auf dem Marktplatz in Pirna viele Menschen dichtgedrängt zum Protest versammelt (6.5.2020)

In allen Bundesländern sind die pandemiebedingten Einschränkungen mittlerweile gelockert worden. Allerdings hält das die wachsende Szene rechter »Coronaleugner« nicht davon ab, weiter gegen die staatlichen Maßnahmen zu protestieren – und das nicht immer friedlich. Im sächsischen Pirna griffen am Mittwoch abend 30 Personen bei einer nicht genehmigten Kundgebung die Polizei an, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte. Dabei sei ein Beamter verletzt worden, zur Schwere und Art der Verletzung teilte die Behörde nichts mit. Die Polizei, die mit rund 190 Einsatzkräften vor Ort war, leitete bisher acht Strafverfahren ein, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Bereits seit Mitte April wird in der Kreisstadt in der Sächsischen Schweiz regelmäßig mittwochs und sonntags gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Die Aufmärsche werden nach Informationen von jW zum Teil von der in Pirna starken AfD selbst organisiert, zum Teil aus ihrem Umfeld. Die Kundgebung am Mittwoch war bei Facebook als »Spaziergang« beworben worden. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 200 Menschen am Abend auf dem Marktplatz, so gut wie alle ohne Schutzmaske und ohne Abstand zu halten. Als die Menge durch die Innenstadt von Pirna ziehen wollte, habe die Polizei versucht, den Aufzug zu stoppen. Dabei sei sie von »etwa 30 Gewaltbereiten an der Spitze der Gruppe« attackiert worden, so die Polizeidirektion.

Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Beamten angebrüllt, beleidigt und körperlich attackiert werden. Nach etwa einer Stunde habe sich die Menge zerstreut. Das »Gros der Gruppe« habe sich friedlich verhalten, konstatierte Einsatzleiter Hendrik Schlicke in einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden vom Mittwoch abend. Es gebe aber zu denken, dass Polizeibeamte »gezielt« angegriffen worden seien. Einem Bericht der Sächsischen Zeitung vom Donnerstag zufolge handelte es sich bei den Gewalttätern um »bekannte Gesichter aus der Neonazi- und Hooliganszene«, unter den Demonstranten seien aber auch »Aluhutträger«, Rentner, die mangelnde Meinungsfreiheit beklagten, sowie »unauffällige Menschen« gewesen. Immer wieder habe die Menge »Schämt Euch!« und »Widerstand!« in Richtung der Polizei gerufen.

Lutz Richter von der Partei Die Linke ist sich sicher, dass Neonazis bei den Protesten gegen die Coronamaßnahmen in Pirna mitmischen. »Die sind definitiv dabei«, sagte der Vorsitzende des Kreisverbands Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Donnerstag gegenüber jW. Die Aussage des sächsischen Innenministers Roland Wöller (CDU) in einem Zeitungsinterview, die »coronakritische« Bewegung »Widerstand 2020« stecke hinter den Protesten in Sachsen, hält Richter allerdings für abwegig. »Die spielen zumindest in Pirna gar keine Rolle, das ist nur die AfD«, sagte er.

Die sonntäglichen Demonstrationen würden direkt von der Partei organisiert, die am Mittwoch von Leuten aus dem Umfeld. Die AfD habe das Thema Corona aufgegriffen, wie sie schon die Flüchtlingspolitik und die Klimapolitik als Themen instrumentalisiert habe, um Anhänger zu gewinnen. Mit harmlos klingenden Begriffen wie »Spaziergang« werde versucht, den politischen Hintergrund der Veranstaltungen zu verschleiern. Der Protest in Pirna werde aktiv von Vertretern des Mittelstands mitgetragen. Das seien zum Teil »sehr aggressive Typen«, sagte Richter.

Die Sächsische Schweiz ist eine Hochburg der AfD und von Neonazigruppierungen. Heidenau, wo es im August 2015 tagelang zu rassistischen Ausschreitungen gegen eine neueröffnete Flüchtlingsunterkunft kam, ist die Nachbarstadt von Pirna. In Pirna selbst erhielt die AfD bei der Kommunalwahl vor einem Jahr die meisten Stimmen und bestimmt mit der ihr nahestehenden Fraktion der Freien Wähler die Politik. Richter verwies darauf, dass der Stadtrat im Februar mit der Mehrheit von AfD und Freien Wählern den Zuschuss für den Verein »Aktion Zivilcourage«, der Bildungsangebote vor allem für Kinder und Jugendliche organisiert, gestrichen habe. Das zeige, wohin bei deren Vertretern die Reise geht.