Tag der Befreiung

Zu jW vom 9./10.5.: »Nur Schmalspur­gedenken«

Die Bundesregierung erinnerte also an das »Kriegsende«? Wer in aller Welt hat gerade in diesem 75. Jahr des Gedenkens an den »Großen Vaterländischen Krieg« und die Helden der Sowjetunion die »Befreiung« gestrichen und durch das allgemeine, nichtssagende »Kriegsende« ersetzt? (…) Weder in den öffentlich-rechtlichen Rundfunknachrichten noch in der bürgerlichen Presse war von »Befreiung« vom Hitlerfaschismus die Rede. Selbst der Bundespräsident hat es in seiner Rede vermieden, von der Roten Armee zu sprechen, die doch den höchsten Blutzoll in diesem brutalen Krieg erbracht hat. Erst die Eroberung Berlins durch die Sowjetarmee, symbolisch durch das Hissen der Roten Fahne auf dem Reichstag, setzte endgültig den Kriegsgreueln ein Ende. Hatten doch die Faschisten bis zuletzt die Kapitulation abgelehnt und eine Verständigung mit den westlichen Siegermächten angestrebt. Erst mit der Unterschrift unter der Kapitulationsurkunde am 9. Mai in Karlshorst war der Krieg auch formal beendet. Zehntausende gedachten am 8. und 9. Mai 2020 an den sowjetischen Gedenkorten Tiergarten und Treptower Park der Befreiung nicht nur Nazideutschlands, sondern ganz Europas von der Barbarei des faschistischen Krieges. Wer heute nur von »Kriegsende« spricht, will nicht nur vergessen machen, welchen Mut und welche fast unmenschliche Kraft es alle Soldaten der alliierten Streitkräfte gekostet hat, nicht nur das eigene Land, sondern auch das der Gegner von dem mörderischen faschistischen Kriegsgeschehen zu befreien. Dieses Datum muss in unsere Geschichte für alle Zeiten nicht nur als »Kriegsende«, sondern als »Tag der Befreiung« eingehen. (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg

Weiter geht’s

Zu jW vom 9./10.5.: »Nur Schmalspurgedenken«

(…) Der Berliner Senat verhängt einen Feiertag für den diesjährigen 8. Mai, es gab viele Kundgebungen, Bersarinplatz, Sowjetisches Ehrenmal, Brandenburger Tor, Columbiadamm, Buch und bestimmt noch einige, von denen ich nichts mitbekommen habe – und die RBB-»Abendschau« bringt nichts Besseres als Interviews mit Leuten im Park! Das muss einem erst einmal bewusst werden. Weiter geht’s!

Susanne Rößling, per E-Mail

Ekelhafte Massenmörder

Zu jW vom 9./10.5.: »Nur Schmalspurgedenken«

Nichts hat mich so angewidert und empört bei dieser Show vor und in der Neuen Wache wie das klagende Trompetensolo mit der Melodie des Liedes »Alte Kameraden«. Für welchen »Kameraden« sollte denn das sein? Deutschland, also das Nazigroßreich, hat zwischen Nordkap und Sahara, zwischen Brest und Stalingrad ein Vielfaches an Menschen mehr umgebracht, als es in dem selbst angezettelten Krieg an Toten hatte. Wobei der Jude kein Mensch, der Rotarmist kein Kamerad zu sein hatte – sie durften nach offiziellen »Regeln« der obersten Nazi-»Kameraden« vergast werden wie Schaben, totgequält oder massenhaft erschossen werden, verhungern und verdursten. Feine »Kameraden«, diese Mörderwehrmacht! (…) »Kameraderie« mit diesen ekelhaften Massenmördern – undenkbar! Und unfassbar, dass die meisten dann (gänzlich oder vorerst) straflos davonkamen, als man sie zum Aufbau des Bonner Staates brauchte!

Volker Wirth, Berlin

Versagen aufzeigen

Zu jW vom 11.5.: »Sorgenpüppchen des Tages: Grundgesetz-Hools«

Gerade in einer Krise wie dieser sollten sich Linke genau überlegen, mit welchen Parolen, unter welchen Vorzeichen und wie sie auf die Straße gehen. Gerade in Zeiten des Vermummungsgebots wäre ein deutlich sichtbarer Block mit Merkmalen der Abgrenzung gegen Faschisten ein gutes Zeichen. Mit Schutzmaske und physischer Distanz zeigt man Solidarität gegenüber seinem direkten Umfeld, nicht Unterwürfigkeit gegenüber dem ideellen Gesamtkapitalisten. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe für Bürgerrechtler, Grundrechtsverteidiger, Zwangsimpfungsgegner, Big-Pharma-/Gates-Kritiker, Spahn-Rücktrittsforderer, zum Beispiel das Versagen (sollte besser heißen: die Menschenverachtung) der Verantwortlichen bei der Erstellung von Katastrophenschutzplänen im Detail aufzuzeigen. Wo waren denn die Schutzausrüstungen (…) für den Pandemiefall? Sie sind leicht planbar und lagerfähig, kosten halt ein paar Pfennige. Wie sehen denn die Katastrophenschutzpläne für den Fall eines Reaktor-GAU aus? Um in einer solchen Situation der Einkesselung und Triage zu entkommen, braucht man als Nichtbauer schon einen Unimog oder Hummer. Prepper wissen das, Linke anscheinend nicht. Der Innenminister weiß natürlich, warum er die Bevölkerung nicht verunsichern will, und hält die Pläne unter Verschluss.

Heinrich Hopfmüller, per E-Mail

Statt Chaos ein Aufruf

Zu jW vom 11.5.: »Distanzlos gegen ­Corona­regeln«

Nicht nur am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin demonstrieren Wohlmeinende neben einigen Nichtwohlmeinenden, manche, die Bürgerrechte schützen wollen, neben Typen, welche den bewaffneten Trump-Anhängern ähneln, die US-Behörden belagern. Auch Leute, die leugnen, dass es gerade eine Epidemie gibt, Impfgegner und einfach notorische Protestwillige sind darunter. Alle zusammen schaffen ein Chaos, welches der Polizei viele Möglichkeiten zum »Durchgreifen« bietet. Zugleich bleibt die Partei Die Linke in ihrer Sieben-bis-neun-Prozent-Nische stecken und wird weitgehend kaum wahrgenommen – und das zu einer Zeit, in der schwere politische und ökonomische Kämpfe unweigerlich bevorstehen. Kann sie sich denn nicht mit einem starken Aufruf einmischen, mit etwas, was Millionen verstehen? Ein Vorschlag wäre, in den Parlamenten und vor allem auch auf der Straße laut zu fordern: Zwangsräumungen verbieten! Auch nach der Epidemie! Wohnen muss Grundrecht werden! Und: Milliarden für Sozialwohnungen, Schulen und Infrastruktur statt für Jagdbomber, Drohnen und Kriegseinsätze! Mit solchen Forderungen – und mit dem Mut zum Hinterfragen des bisherigen Sozialsystems – käme man vielleicht aus dem Chaos und den niedrigen Umfragewerten heraus!

Victor Grossman, per E-Mail