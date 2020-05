Leselust wecken!

Das deutsche PEN-Zentrum unterstützt den von Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg und Mitglied des deutschen PEN, initiierten offenen Brief gegen die Einstellung der NDR-Sendung »Bücherjournal« an den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Joachim Knuth, wie in einer Mitteilung des PEN vom Mittwoch erklärt wird:

Dem NDR zufolge werde der Sender in den kommenden vier Jahren insgesamt 300 Millionen Euro einsparen müssen. Neben dem seit über dreißig Jahren existierenden TV-Magazin »Bücherjournal« sollen zahlreiche weitere Sendungen eingestellt werden. »Statt bewährte Sendungen einzustellen, sollte die Literaturberichterstattung ausgebaut werden«, betont PEN-Generalsekretär Heinrich Peuckmann. »Der Rückgang der Lesekultur wird inzwischen vielfach beklagt. Diesen Trend nicht nur zu stoppen, sondern Leselust zu wecken, ist eine wichtige Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender. Insofern ist die Einstellung des ›Bücherjournals‹ ein fatales Zeichen.«

In dem offenen Brief an den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Joachim Knuth, zur Einstellung des »Bücherjournals« heißt es:

Wir halten das für eine folgenreiche Fehlentscheidung, von der ein fatales Signal ausgeht. In den letzten Monaten wurde in der deutschen Öffentlichkeit allenthalben darum gekämpft, dass die Einschränkungen durch die Coronapandemie das kulturelle Leben nicht dauerhaft zerstören und der Wert von Bildung, Leseförderung, Kunst und Kultur anerkannt bleibt.

In einer Zeit, da Buchhandlungen, Verlage und Kultureinrichtungen aller Art vor dem finanziellen Aus stehen, kommt es darauf an, den Stellenwert von Büchern stärker denn je herauszustellen und den Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten ernst zu nehmen. Die von Ihnen angekündigte Einstellung des »Bücherjournals« spricht diesen Anstrengungen hohn und trägt zur Zerstörung unseres kulturellen Lebens bei.

Wir verstehen, dass der Norddeutsche Rundfunk zu Einsparungen gezwungen ist, doch wir verstehen nicht, dass ein – wenig kostenaufwändiges – Format wie das »Bücherjournal« ein erstes Opfer sein soll. Der Stellenwert der Literatur darf nicht weiter gemindert werden. Wir fordern Sie deshalb energisch auf, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Die Linke NRW forderte am Mittwoch den Stopp von Rüstungs­exporten:

Für den 19. Mai hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall seine Hauptversammlung einberufen und wird diese rein virtuell abhalten. Die Gewinne sprudeln und die Aktionäre werden ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 2,40 Euro je Aktie pünktlich überwiesen bekommen. »Der Konzern macht steigende Gewinne mit immer mehr Rüstungsexporten in Kriegs- und Krisenregionen und damit auch mit dem Leid von Millionen von Menschen. Wir fordern den sofortigen Stopp der Rüstungsproduktion, unterstützen die Kampagne ›Rheinmetall entwaffen‹ und beteiligen uns am bundesweiten Aktionstag ›#HealthcareNotWarfare: Gegen Rüstungsproduktion und Krieg‹«, erklärt Inge Höger, Landessprecherin von Die Linke NRW. (…)

Mahnwache des Netzwerks Friedenskooperative: »Rheinmetall entrüsten! Verbot aller Rüstungsexporte!« am Dienstag, 19. Mai, ab 9 Uhr, Rheinmetallplatz 1, Düsseldorf-Derendorf