»Der Umgang mit Corona ist nur der Anlass«

Christophe Gateau/dpa Neonazigruppierungen wie die »Bruderschaft Deutschland« und andere prägen bundesweit immer öfter die Protestveranstaltungen

Rund um das Wochenende haben sich auch in Düsseldorf Menschen aus Protest gegen die staatlichen Coronamaßnahmen versammelt. Welches politische Spektrum hatte dazu mobilisiert?

Es war eine krude Mischung. Sowohl faschistische Gruppierungen wie etwa die »Bruderschaft Deutschland« sowie Funktionäre von AfD und »Widerstand 2020«, überwiegend jedoch Menschen, die offenbar unter Verfolgungswahn und einer auffallend überdurchschnittlichen Phantasie leiden. Auch Anhänger der sogenannten Reichsbürgerbewegung, die die Existenz der Bundesrepublik bestreiten, waren dort.

Sind Ihnen Personenkreise, die sich selbst der politischen Linken zurechnen, aufgefallen?

Es haben keine organisierten linken Strukturen zu diesen Protesten aufgerufen, und meines Erachtens gab es auch keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der politischen Linken. Allerdings sind auch Menschen, die sich selbst als Linke verorten, nicht gefeit vor Ansichten wie der Leugnung der Existenz des Virus bis hin zu kruden Wahnvorstellungen über dessen Erfindung in Laboren – wahlweise in China oder Israel.

In welchem Ausmaß nutzen Faschisten diese Proteste für Aufmärsche?

Das sind Mischszenen, deren Wortführer klar rechts zu verorten sind. Viele der Anwesenden haben ein extrem rechtes Weltbild, zudem gibt es noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nicht von extrem rechtem Gedankengut abgrenzen wollen. Eben dieser Schulterschluss macht die besondere Gefährlichkeit dieser Proteste aus. Da marschiert dann eben auch ein ehemaliger Ministerpräsident – wie Thomas Kemmerich von der FDP aus Thüringen – in Gera gemeinsam mit stadtbekannten Faschisten und völkischen Nationalisten.

Die kleinste Gruppe bei den Protesten erscheint mir zumindest in Düsseldorf die Gruppe der Menschen zu sein, die tatsächlich Existenznöte oder ernstzunehmende Sorgen hat, die mit dem Lockdown zu tun haben … Nein, der Umgang mit Corona ist nur der Anlass.

Anlass für wen?

Wir haben es bei diesem Spektrum mit einer Modifikation von »Pegida« zu tun haben. Es ist kein Zufall, dass in allen größeren Städten Nordrhein-Westfalens, in denen es in der jüngsten Zeit zu Aktivitäten dieses Spektrums kam, auch äußerst gewalttätige Hooligans zugegen waren, die man dem offen rassistischen und faschistischen »Hogesa«-Spektrum zurechnen muss.

Wer gemeinsame Sache mit denen macht, stärkt die extreme Rechte. Man kann doch nicht Seite an Seite mit Rassisten, mit Antisemiten und prominenten Funktionären von NPD, AfD und »Die Rechte« auf Kundgebungen gehen und dann behaupten, dass man demokratische Errungenschaften habe verteidigen wollen.

Für welchen Umgang plädieren Sie?

Wir diskutieren das gerade intensiv. Ich bin dafür, diese Entwicklung nicht zu verharmlosen, umzudeuten oder zu ignorieren – sondern zu bekämpfen. Wir machen Front gegen das Gerede »Wir kennen kein links, kein rechts, sondern nur Deutsche, die unter Merkel und Bill Gates leiden«, das von den sogenannten Coronarebellen verbreitet wird. Es gibt eine Reihe Anmeldungen im gesamten Bundesgebiet, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu.

Was entgegnen Sie dem Vorwurf, Linke würden die Position der Regierung übernehmen?

Das ist Unfug. Die radikale Linke hat keinen Burgfrieden geschlossen. Wir orientieren auf den Bruch mit dem Kapitalismus und agieren entsprechend. Es geht uns um die soziale Frage und den Internationalismus. Diese Linie steht im Widerspruch zur Bundesregierung, richtet sich aber auch gegen diese »Coronarebellen«. Auch während der Krise bestehen Klassengesellschaft und Klassenkampf weiter. Das spüren die noch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen ebenso wie die Erwerbslosen oder die Mieter oder die Kleingewerbetreibenden und viele andere.