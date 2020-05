Arbeitsrechte ausgesetzt

REUTERS/Stringer Leid in Kauf genommen: Gleise, auf denen erschöpfte Wanderarbeiter von einem Zug überrollt wurden (Maharashtra, 8.5.2020)

In Indien treffen Angriffe gegen die Arbeiterklasse nicht nur die Millionen Wanderarbeiter, die während des strikten Lockdowns keine staatliche Unterstützung erhalten, sondern verstärkt auch Beschäftigte in formalen Arbeitsverhältnissen. Seit Ende vergangener Woche haben auch die zwei großen indischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Madhya Pradesh ihre Arbeitsgesetze für die kommenden drei Jahre ausgesetzt. Damit stehen sie in einer langen Reihe von Bundesstaaten (Assam, Rajasthan, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh und Maharashtra), die diese bereits ebenfalls unter Verweis auf die Coronakrise zu Lasten der Arbeiter geändert hatten.

Mit der fast vollständigen Aussetzung des Arbeitsrechts sind Uttar Pradesh und Madhya Pradesh radikaler als andere Staaten. In ersterem gelten nun beispielsweise keine Gesetze mehr zu Arbeitszeiten, Schichten, Lohntarifen, Überstunden oder Kündigungsschutz. Auch Gewerkschaftsrechte, Tarifverhandlungen und das Recht auf Protest werden ausgesetzt. Die beiden Bundesstaaten werden, wie auch ganz Indien von der hindunationalistischen Bharatiya Janata Partei mit Premierminister Narendra Modi an der Spitze regiert. Auf deren Agenda finden sich diese »Arbeitsrechtsreformen« schon seit ihrer Wahl im vergangenen Jahr.

Durch die Coronakrise erlebt die Wirtschaft auf dem Subkontinent einen immensen Einbruch. Dies nutzt die Wirtschaftselite, um Arbeitsgesetze loszuwerden – vor allem in den Staaten unter BJP-Regierung, aber auch dort, wo die oppositionelle Kongresspartei regiert. »Es gibt im Moment einen Wettlauf nach unten – die verschiedenen Bundesstaaten übertrumpfen sich, um der BJP-Zentralregierung zu gefallen«, sagte Rahul Sapkal, Assistenzprofessor für Labour Studies am Tata Institute of Social Science in Mumbai, am Dienstag gegenüber jW.

Unter den Wanderarbeitern wächst derweil die Wut über die totale Vernachlässigung durch die Regierung. Sie spüre das in ihren Gesprächen immer wieder, erzählte Bhakti G., Freiwillige des »Stranded Workers Action Networks«, der jW. »Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, als ich nach Mumbai gekommen bin, ich hätte im Dorf arbeiten sollen«, habe ihr ein in Mumbai gestrandeter Arbeiter aus Zentralindien gesagt. »In Modis Augen sind wir nichts als Insekten und so werden wir auch sterben.«

Seit Beginn des Lockdowns bekommen die Wanderarbeiter, die sich – aus oft weit entfernten Dörfern kommend – in den städtischen Zentren verdingen, vom Staat weder Essen noch Unterkunft. Als sie ihre Arbeit verloren, machten sich Millionen zu Fuß auf den langen Weg nach Hause. Nur einzelne Bundesstaaten, die dafür kaum Geld haben, und Initiativen von Freiwilligen versuchten die heimkehrenden Arbeiter mit dem Allernötigsten zu versorgen.

Erst am Dienstag hat Modi ein »Coronapaket« von umgerechnet rund 240 Milliarden Euro angekündigt, ungefähr zehn Prozent des BIP. Wofür das Geld verwendet werden soll, sagte er nicht. Gleichzeitig gibt es Berichte über Todesfälle durch Erschöpfung und Hunger – die Situation weitet sich immer mehr zu einer humanitären Krise aus. Am Freitag erst wurde eine Gruppe von Arbeitern, die vor Erschöpfung auf den Gleisen eingeschlafen waren, von einem Güterzug erfasst und 16 Menschen starben.

Immer noch versuchen Tausende nach Hause zurückzukehren. Der Druck auf die Regierungen der Bundesstaaten, das zu verhindern, wächst jedoch mittlerweile. Zu sehr ist die indische Wirtschaft auf sie angewiesen. Die Regierung des Bundesstaates Karnataka strich auf Druck der Baulobby beispielsweise die Züge, mit denen die Leute heimfahren wollten. Erst nach öffentlichen Protesten fuhren die Züge wieder.