58 Geflüchtete mit Coronavirus verlegt

Rosenheim. Wegen einer Reihe von Infektionen mit dem Coronavirus sind 58 Menschen aus zwei Unterkünften für Asylsuchende in Rosenheim in andere Landkreise verlegt worden, wie N-TV am Mittwoch online berichtete. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern vom Mittwoch seien in den Unterkünften 21 Bewohner positiv getestet worden. Zusammen mit ihren Familien – insgesamt 37 weiteren Menschen – wurden sie demnach in andere Einrichtungen gebracht, wo sie in Quarantäne kamen. Für die verbliebenen Bewohner wurden Reihentestungen angeordnet, die dort bereits bestehenden Quarantänemaßnahmen wurden verlängert. (dpa/jW)