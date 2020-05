US-Preise fallen so stark wie zuletzt 2008

Washington. Die Verbraucherpreise in den USA sind inmitten der Coronakrise so stark gefallen wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Die Kosten für die Lebenshaltung sanken im April um 0,8 Prozent zum Vormonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte.

Zum Preisrutsch trug der drastische Rückgang der Nachfrage nach Benzin und Dienstleistungen einschließlich Flügen angesichts der Kontaktbeschränkungen bei. Verglichen mit April 2019, stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent. (Reuters/jW)