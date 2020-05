Stilikone des Tages: Donald Trump

Tom Brenner/REUTERS Könnte seiner Männlichkeit schaden: Eine Atemschutzmaske

Extrem gut aussehende Menschen und solche, die sich dafür halten, leiden in der Coronakrise bekanntlich viel mehr unter der Maskenpflicht als andere. Für stilbewusste, charismatische Männer wie US-Präsident Donald Trump ist es regelrecht unzumutbar, sich derart zu bedecken, nur um Untergebene nicht mit möglicherweise infektiösen Tröpfen zu belasten, wenn ihm der gerechte Zorn mal wieder Schaum vor den Mund treibt. Nach US-Medienberichten befürchtet der 74jährige mit der erdbeerblonden Fönfrisur, ein Mund-Nasen-Schutz könne ihn lächerlich aussehen lassen und eine »falsche Botschaft« vermitteln. Diese Botschaft könnte etwa heißen: »Ja, das Virus ist vielleicht doch gefährlicher, als ich bisher behauptet habe.«

Ende April hatte das Coronavirus nach offizieller Zählung in den USA bereits mehr Todesopfer gefordert, als US-Soldaten im Vietnamkrieg gefallen waren, nämlich 58.220. Inzwischen sind mehr als 80.000 infizierte US-Amerikaner gestorben. Da hierbei aber das Alter als Risikofaktor gilt, könnte die Botschaft auch heißen: »Ja, ich bin keine 35 mehr und habe jetzt doch ein bisschen Angst.« Und das würde Trump nie zugeben. Aber die Masken dienen ja in erster Linie als Fremdschutz – und das Solidarprinzip ist im freiesten Land der Welt schwer vermittelbar.

Folgerichtig hat der wichtigste Mann der Welt sich als einzigen von der Maskenpflicht ausgenommen, die er nun doch im Weißen Haus verhängt hat. Sie gelte für alle öffentlichen Bereiche der Regierungszentrale, nur nicht für einzelne Büros, wie mehrere US-Medien am Montag und am Dienstag übereinstimmend berichteten.

In Israel sorgt derweil womöglich verkeimter Besuch aus den USA für Gesprächsstoff: »Wird Pompeo eine Maske tragen, wenn er am Mittwoch Netanjahu trifft?« – Diese Frage warf am Montag die israelische Tageszeitung Haaretz mit Blick auf die bevorstehende Visite von US-Außenminister Michael Pompeo beim israelischen Premier auf.