»Gesamte Gesellschaft wird unter der Pandemie leiden«

Ivan Terron/Europa Press/dpa Lebensmittelspenden für Bedürftige liegen in einem Sportzentrum in Spanien (1.4.2020)

Die Coronapandemie hat Spanien schwer getroffen. Neben vielen Erkrankten und Toten steigt auch die Zahl der Bedürftigen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind. Das spanische Rote Kreuz organisiert derzeit die größte Hilfsorganisation seiner Geschichte, und das im eigenen Land. Wie ist die Situation bei Ihnen?

Wir vom Roten Kreuz bekommen viele Anfragen von Menschen, denen es an Lebensnotwendigem fehlt, zum Beispiel an Nahrungsmitteln. Derzeit verteilen wir neben Supermarktgutscheine auch Geld, damit Bedürftige sich Lebensmittel, Hygieneprodukte oder Medikamente kaufen können.

Wie viele Menschen bekommen von Ihnen diese Unterstützung?

In den ersten zwei Monaten der Coronakrise haben wir rund 1.350.000 Menschen direkt geholfen. Mittlerweile haben wir mehr als 250.000 Pakete mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs an 135.000 Menschen verteilt. Wir vom Roten Kreuz haben aufgrund der gegenwärtigen Lage den »Plan Responde« ausgelöst und damit die größte Mobilisierung von Ressourcen und Menschen in die Wege geleitet, die es in der Geschichte unserer Organisation jemals gegeben hat.

Gibt es genug Lebensmittel für die wachsende Anzahl Bedürftiger?

Wir selbst haben keine Lebensmittelbank, sondern arbeiten mit der Spanischen Föderation von Lebensmittelbanken FESBAL zusammen. Von dort wurde uns mitgeteilt, dass die Reserven zur Neige gehen und versucht wird, dieses Problem schnell in den Griff zu bekommen. Glücklicherweise haben wir eine Welle der Solidarität erfahren: Dank Spenden von unzähligen Menschen, aber auch Unternehmen und anderen Institutionen wie etwa Medien ist die Finanzierung unserer Arbeit für die kommenden Wochen vorerst gesichert. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass der soziale Notstand hierzulande noch lange nicht vorbei ist. Die Folgen von Ausgangssperre, zunehmender Arbeitslosigkeit und sinkender Kaufkraft werden wir noch für lange Zeit abfedern müssen.

Was tut das Rote Kreuz in Spanien derzeit neben den Verteilaktionen?

Wir versuchen, Hilfe für die gesamte Gesellschaft bereitzustellen. Dabei haben wir insbesondere die Gruppen im Blick, die besonders bedürftig sind: Rentner mit gesundheitlichen Einschränkungen, Kinder mit Behinderungen, Menschen ohne Wohnung, Arme oder Geflüchtete. Wir informieren, organisieren Krankentransporte, geben Nachhilfeunterricht, helfen bei der Suche nach einem Job oder nach einer Bleibe.

Jeden Tag rufen uns Freiwillige an oder sie schreiben uns – das hätten wir in dieser Dimension nicht erwartet. Viele wollen spenden, unsere Hilfsorganisation durch Mitgliedschaft langfristig unterstützen oder, falls sie das schon tun, ihre Beiträge erhöhen. All das mitzubekommen, ist sehr berührend.

Welche regionalen Unterschiede gibt es bei den Auswirkungen der Pandemie?

Wir bekommen von offiziellen Stellen bestimmte Daten, anhand derer wir die Situation in den jeweiligen Regionen einschätzen und dadurch unsere Verteilaktionen besser organisieren können. In der Hauptstadt Madrid gibt es beispielsweise viel mehr Anfragen als sonst – wir sind aber in ganz Spanien unterwegs.

Die Coronakrise ist eine der größten Herausforderungen, denen wir uns in diesem Land seit Jahren stellen müssen – sowohl mit Blick auf die Masse der Betroffenen als auch auf das besondere Leid und die Unsicherheit, die von der Pandemie verursacht werden. Wir müssen uns um Kranke, ihre Familien und ihr Umfeld kümmern, ebenso wie um die Risikogruppen und diejenigen, die kaum Ressourcen haben, um sich selbst schützen zu können. Dazu kommen dann noch die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gewissermaßen an vorderster Front im Kampf gegen das Virus stehen. Das Gefühl macht sich breit, dass die gesamte Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Pandemie leiden wird. Das Coronavirus greift nicht nur das Immunsystem an, sondern stellt auch den sozialen Zusammenhalt vor eine Prüfung.