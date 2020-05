Cyberprotest gegen Abe

Franck Robichon/Pool via REUTERS Japans Premierminister Shinzo Abe will den Ausnahmezustand im Land für politische Machtspiele nutzen (Tokio, 7.4.2020)

Japans rechter Ministerpräsident Shinzo Abe wird von seinen Gegnern seit Jahren beschuldigt, das Land wie sein Unternehmen zu führen. Er umgebe sich mit persönlichen Freunden und Gefolgsleuten und verfolge dabei Eigeninteressen. Tatsächlich hat der seit 2012 Amtierende stärker als sein Vorgänger Yoshihiko Noda sein Büro zu einem Machtzentrum ausgebaut und sein Arm reicht weit in die Chefetagen der Bürokratie hinein. Dies hat ihm viele Feinde und Skandale eingebracht. Derzeit hat er es auf die Staatsanwaltschaft abgesehen und will ihre Unabhängigkeit einschränken.

Der gegenwärtige Generalstaatsanwalt Nobuo Inada war in der Vergangenheit sehr aktiv, wenn es darum ging, Politiker für Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen. Immer wieder waren Vertreter der regierenden Liberaldemokraten (LDP) in Skandale verwickelt, die Auseinandersetzungen hatten an Schärfe zugenommen. Auch der sogenannte Kirschblütenskandal aus dem vergangenen Jahr ist noch nicht ausgestanden. Im November war bekannt geworden, dass Abe das alljährliche mit Steuergeldern bezahlte Kirschblütenfest des Ministerpräsidenten nutzte, um seinen Unterstützern eine schöne Zeit zu bereiten.

Zu Abes Glück soll Generalstaatsanwalt Inada diesen Sommer nach seiner zweijährigen Amtszeit pensioniert werden. Zum Nachfolger soll der Premier einen seiner Getreuen erkoren haben, den leitenden Oberstaatsanwalt in Tokio, Hiromu Kurokawa. Die Abe-kritische Presse wirft Kurokawa vor, in der Vergangenheit in verschiedenen Funktionen mitgeholfen zu haben, Skandale um bekannte Firmen und LDP-Politiker zu vertuschen.

Abes Plan hat allerdings einen Haken: Nach jetzigem Rechtsstand sollen Staatsanwälte bei Vollendung des 63. Lebensjahrs in Rente gehen. Bei Kurokawa war das aber am 7. Februar der Fall. Kurzerhand verlängerte der Premier Ende Januar dessen Amtszeit mit Verweis auf das Beamtengesetz um sechs weitere Monate. Kritiker warfen Abe vor, damit das Gesetz gebrochen zu haben, da Staatsanwälte in solchen Fällen nicht unter das Beamtengesetz fallen.

Jetzt liegt dem Parlament eine Gesetzesrevision vor, die es dem Kabinett ermöglichen würde, die Amtszeit von leitenden Staatsanwälten bis zum 65. Lebensjahr zu strecken. Dies würde Abes Beschluss vom Januar im Nachhinein juristisch absegnen. Zudem bekäme er die Möglichkeit, sich in Personalentscheidungen der Staatsanwaltschaft einzumischen. Allerdings blieb das politische Manöver des Premierministers nicht unbemerkt.

Japans Bevölkerung hadert seit zwei Monaten mit dem Umgang Abes mit der Coronakrise. Wochenlang hat er die Ausrufung des Ausnahmezustands verschleppt, weil er die Olympischen Sommerspiele in Tokio nicht absagen wollte.

Als dann letzte Woche in den »sozialen Medien« die Nachricht die Runde machte, Abe wolle wie ein »Kajibadorobo« (Marodeur) die gegenwärtige Krise nutzen, um die Unabhängigkeit der Justiz einzuschränken, entlud sich der Unmut der Bevölkerung in kurzer Zeit auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: Am 9. und 10. Mai wurde der Hashtag »Ich protestiere gegen die Reform des Staatsanwaltsgesetzes« inklusive Retweets rund fünf Millionen Mal benutzt. Unter den Protestierenden befanden sich auch bekannte Gesichter aus Japans Pop- und Filmszene.

Der »Cyberprotest« hat viele Experten überrascht. Das Interesse an Politik ist anscheinend bei der zu Hause ausharrenden Bevölkerung gestiegen. Ob die Coronakrise und der derzeitige Wirbel das Ende für Abes politische Karriere bedeuten, wie einige japanische Medienvertreter mutmaßen, muss sich noch zeigen. Abes Amtszeit läuft erst im Herbst 2021 aus. Falls seine Zustimmungswerte, die im Moment bei um die 40 Prozent liegen, nicht dramatisch fallen, wird er es wohl schaffen, sich bis dahin im Sattel zu halten.