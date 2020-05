Betriebsverfassung in Zeiten des Umbruchs

Alfred Groß/bit.ly/3dsc8UG/bit.ly/2AiVRmI Massenproteste für eine sozialdemokratisch orientierte Betriebsrätebewegung gab es nach dem Ende des Ersten Weltkriegs einige – wie diese Anfang 1919 vor dem Berliner Schloss

Seit etwa 100 Jahren gibt es hierzulande Betriebsräte: Im Februar 1920 trat das Betriebsrätegesetz in Kraft – eine Folge und zugleich auch eine Negation der Novemberrevolution von 1918. Aus radikal linker Perspektive ist dieses Jubiläum durchaus zweischneidig. »Nach der Novemberrevolution 1918 war die Alternative ›Arbeiterräte‹ oder ›Betriebsräte‹ für einen kurzen historischen Augenblick Symbol für die Systemfrage ›Räte‹ oder ›parlamentarische Demokratie‹«, heißt es in der »Geschichte der Betriebsverfassung«, die Wolfgang Däubler und Michael Kittner zum Jahrestag vorgelegt haben. Einerseits manifestierte sich im Betriebsrätegesetz also das Scheitern weitergehender revolutionärer Bestrebungen. Andererseits verschaffte es den Beschäftigten Mitbestimmungsrechte im Betrieb, deren Bedeutung bis heute besonders dort deutlich wird, wo keine betrieblichen Interessenvertretungen bestehen.

In dem Buch beschränken sich die beiden renommierten Arbeitsrechtler nicht auf die Darstellung der Ereignisse von 1920. Sie analysieren auch die Vorläufer und Debatten während der Frankfurter Paulskirche und im Kaiserreich – vor allem aber diskutieren sie intensiv die seitherigen Entwicklungen. Es wird deutlich, dass die gesetzlichen Regelungen keineswegs »objektiv« oder zeitlos sind, wie Juristen es üblicherweise darstellen, sondern Ergebnis von Konflikten: »Die Betriebsverfassung ist Ausdruck bestimmter politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse, die sich nicht nur in den Rechtsnormen, sondern auch in der sehr unterschiedlichen Praxis der Betriebsräte niederschlagen.«

Aktuell befinde man sich nach verbreiteter Auffassung »mitten in einer Phase des Umbruchs, oder soll man sagen: in einer Zukunft mit Zügen der Vergangenheit?« so Däubler und Kittner in ihrem Vorwort. Auf die Folgen der »Megatrends« Prekarisierung, Globalisierung und Digitalisierung für die Beschäftigtenrechte gehen sie in jeweils eigenen Kapiteln ein. Es wird deutlich, dass insbesondere die Ausweitung der atypischen Beschäftigung in Form von Leiharbeit, befristeter oder geringfügiger Beschäftigung, Werkverträgen und Soloselbständigkeit eine wesentliche Schwächung der Mitbestimmungsrechte bedeutet. Dass oft ein Drittel oder mehr der im Betrieb tätigen Beschäftigten zu diesen »Ausgegrenzten« gehört, legt nach Einschätzung der Autoren »die Axt an die Wurzel des dualen Systems der Interessenvertretung, das gerade auch auf dem Gedanken beruht, dass der Betriebsrat für die gesamte Belegschaft sprechen kann«. Als ein Vorbild, nach dem das Arbeitsrecht weiterentwickelt werden könnte, sehen sie das Seearbeitsgesetz, das alle auf einem Seeschiff tätigen Personen als »Einheit« betrachtet. »Warum sollte eine solche Konzeption nicht auch in anderen Lebensbereichen Anwendung finden können?«

Klar ist hier wie in allen anderen Fragen: Verbesserungen kommen nicht von allein oder »von oben«. Das war auch in der Vergangenheit schon so, wie Däubler und Kittner betonen: »Aus der Geschichte kann man lernen, dass der Rosa Luxemburg nachempfundene Grundsatz ›Erwartet von niemandem eine Hilfe als von euch selbst‹ noch immer gültig ist.«