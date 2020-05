Wohnnebenkosten steigen stark

Hannover. Nicht nur die Mieten steigen vielerorts seit Jahren, die sogenannte zweite Miete macht das Wohnen richtig teuer: Die Wohnnebenkosten sind in den vergangenen Jahren in keiner anderen deutschen Landeshauptstadt so stark gestiegen wie in Hannover. Fast 200 Euro müsse ein Musterhaushalt inzwischen mehr bezahlen als 2016 – ein Anstieg um 11 Prozent, teilte der Bund der Steuerzahler am Montag zu einem entsprechenden Ranking mit. Grund dafür seien vor allem deutlich gestiegene Abfallgebühren. Insgesamt fielen in Hannover im laufenden Jahr 1.960 Euro an Nebenkosten an. (dpa/jW)