Angriff auf ZDF-Team: Polizei sucht Zeugen

Berlin. Nach dem Angriff auf ein ZDF-Team in Berlin wertet die Polizei nach eigenen Angaben weiter Hinweise und mögliche Beweise aus. Es seien eine Vielzahl von Zeugen zu vernehmen und »sehr, sehr umfangreiches Bildmaterial zu sichten und auszuwerten«, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Am 5. Mai sei eine eigene Ermittlungsgruppe (EG) gegründet worden. Am Tatort und im Internet rufe die Polizei mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Das Team der Satiresendung »Heute-Show« war am 1. Mai bei einer Demonstration gegen die Coronaregeln angegriffen und verletzt worden. (dpa/jW)