Steigende Gewinne trotz Krise

Marcel Kusch/dpa Die Firmenzentrale des Bochumer Konzerns Vonovia

Während in der Coronakrise andere Unternehmen ums Überleben kämpfen und die Zahl der Erwerbslosen steigt, beginnt beim größten deutschen Wohnungskonzern, der Vonovia, das neue Jahr, wie das alte geendet hat: mit steigenden Gewinnen. Das geht aus den am vergangenen Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen hervor. Die Krise werde auch im laufenden Jahr keine finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Bochumer Konzerns haben. Folglich hält Konzernchef Rolf Buch unverändert an der Gewinnprognose für 2020 fest, wie er bei der Präsentation der Zahlen verlauten ließ.

Im ersten Quartal erhöhten sich die Funds From Operations (FFO) der Vonovia um 10,5 Prozent auf 335,5 Millionen Euro. Die Kennziffer setzt sich zusammen aus der Summe vor Abschreibungen und Steuern minus der Gewinne aus Verkäufen. Der Wert ist wichtig für Aktionäre, um die Profitabilität eines Immobilienunternehmens zu bewerten. Die FFO könnten sich noch erhöhen durch den Kauf der schwedischen Wohnungsbaugruppe Hembla sowie weitere Mietsteigerungen. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres wuchsen die Mieteinnahmen der Vonovia um 12,3 Prozent auf 564 Millionen Euro. Die durchschnittliche Miete wurde auf 6,94 Euro pro Quadratmeter erhöht, was einer Steigerung von 5,8 Prozent entspricht.

Dennoch läuft beim Bochumer Konzern nicht alles wie gewohnt. Derweil haben etwas mehr als 3.500 Mieter wegen finanzieller Probleme um Mietstundungen gebeten. Konzernchef Buch stellte fest, dass verglichen mit den 350.000 Vonovia-Wohnungen in Deutschland diese Zahl »ehrlich gesagt nichts« sei. Außerdem werde man mit den Mietern »individuelle Lösungen« finden, etwa Ratenzahlungen. Die Mieteinnahmen gehen dem Konzern also nicht verloren. Weiter philosophierte Buch, dies bedeute offensichtlich, dass in Deutschland die sozialen Sicherungssysteme funktionierten und niemand »in ein soziales Loch« falle. Ob das die Mieter, die ihren Job verloren oder mit Einkommensverlusten durch Kurzarbeit zu kämpfen haben, auch so sehen, bleibt fraglich. Der Deutsche Mieterbund vermutet, dass sich die Pandemie erst zeitverzögert bei den Mieten niederschlägt. Wahrscheinlich werde die Zahl der Menschen, die ihre Miete nicht oder nicht vollständig zahlen können, steigen, je länger sie von Kurzarbeit oder Einkommensausfall betroffen sind.

Wenigstens bis September will Vonovia auf weitere Mieterhöhungen verzichten. Das wirkt zunächst großzügig, doch in Wirklichkeit verändert sich damit der Ausblick auf das Geschäftsjahr kaum. Bisher peilte der Konzern eine Mietsteigerung von 4 Prozent an und korrigierte diese Prognose auf 3,8 Prozent. An der angekündigten Dividende von 1,57 Euro je Aktie wird sich ebenfalls nichts ändern. Blackrock, der größte Aktionär bei Vonovia, wird sich freuen. Nach Verkündung der Quartalszahlen stieg der Aktienkurs um 6,5 Prozent.