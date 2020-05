Neue Erkenntnisse zu AfD-Großspender

Berlin. Bei der Suche nach dem Großspender, der den Bundestagswahlkampf der AfD-Politikerin Alice Weidel mit verdeckten Zahlungen in Höhe von rund 132.000 Euro unterstützte, haben Ermittler Berichten zufolge eine neue Spur. Nach am Montag veröffentlichten gemeinsamen Recherchen des Spiegel und des ARD-Magazins »Report Mainz« sollen in der Schweiz sichergestellte Kontounterlagen den Verdacht erhärten, dass hinter den Zuwendungen der Duisburger Immobilienmilliardär Henning Conle steckt (jW berichtete).

Das in Tranchen gestückelte Geld war im Bundestagswahlkampf 2017 über die Konten von zwei Schweizer Pharmafirmen an Weidels AfD-Kreisverband am Bodensee geflossen. Wie mehrere mit den Ermittlungen vertraute Quellen den Recherchen zufolge berichten, seien bei den Firmen zuvor entsprechende Zahlungen eingegangen, die Conle zugeordnet werden konnten. (AFP/jW)