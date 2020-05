Athen. Die Übernahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aus den Lagern im Osten der Ägäis durch andere europäische Staaten kommt nur schleppend voran: Am Montag morgen flogen 16 Minderjährige aus Athen nach London. Wie das griechische Migrationsministerium mitteilte, waren im gleichen Flugzeug auch 34 erwachsene Geflüchtete. »Alle diese Menschen haben Verwandte in Großbritannien«, sagte der griechische stellvertretende Migrationsminister Georgios Koumoutsakos im Staatsfernsehen. Am kommenden Sonnabend sollen rund 20 Minderjährige in die Schweiz ausgeflogen werden. Luxemburg und die BRD hatten Mitte April zwölf beziehungsweise 47 unbegleitete Minderjährige aufgenommen. Ein Plan der EU sieht vor, dass rund 1.600 jugendliche Geflüchtete aus Griechenland in andere Staaten gebracht werden. (dpa/jW)