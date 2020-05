Wellcome Library, London. Wellcome Image/CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Sport oder Unterhaltung? Antike Wrestling-Statue

Mit der Kunst der Lüge gehe es skandalös bergab, ist eine einschlägige Diagnose von Oscar Wilde aus dem Jahre 1889. »Selbst die Zeitungen sind heruntergekommen. Sie mögen inzwischen durchaus absolut verlässlich sein«, hieß es in seinem Essay »The Decay of Lying«. Kann man also seit der vorletzten Jahrhundertwende dem wieder trauen, was in oder gar zwischen den Zeilen steht? Hat der Zwang zur Wahrheit alles verdorben?

Es ging in jenem Essay vornehmlich um die schönen Künste, die, soweit die Grundthese, eben umso schöner seien, je weniger sie mit Natur am Hut haben. Denn die Natur ist wenig kunstvoll und zudem unangenehm unkomfortabel. Aber tatsächlich begann im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts das allgemeine Verlangen nach Authentizität seinen Siegeszug. Der Aufstieg von Profisport, Gesundheitsreligionen und Diätregimes war symptomatisch, Beobachter wie Robert Musil machten sich entsprechend darüber lustig. Die Körper und ihre Zielrichtungen sollten neue Wahrheit anzeigen. Unerbittlich.

Zugleich vervollkommnete der junge Profiport entgegen der ursprünglichen Intention die Kunst der Täuschung, der Lüge. Das historische Musterbeispiel ist das professionelle Freistilringen, der Catch. Um 1900 war in den USA der klassische Ringstil Griechisch-Römisch als Profisport praktisch bereits erledigt. Der Catch, wie er Ende des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde, war ein gewalttätiger und gefährlicher Ringstil, eine halsbrecherische Angelegenheit, eine hässliche Wahrheit. Die Kämpfer wurden nicht alt. Um dem Lebensbedrohlichen ihrer eigenen Kunstfertigkeit zu entgehen, besannen sich die Professionals auf ein altes Hausmittel: das Geschäft der Simulation.

Wie der Sporthistoriker Scott M. Beekman in seiner umfassenden Studie »Ringside – A History of Professional Wrestling in America« (2006) ausführt, wurde aus dem Ringen in jener Zeit »langsam aber sicher eine Übung in reinem Entertainment.« Neben der Gefährlichkeit des Sports gab es dafür auch einen kommerziellen Grund – die zeitweilig sinkende Popularität gegenüber Konkurrenten wie Boxen, Baseball, Football usw. Die Catcher begannen, ihr Unternehmen zu rationalisieren. Sie entwickelten eine Form des Wanderzirkus, eine Tournee, auf der sie nicht mehr, wie zuvor üblich gegen lokale Champions, sondern zunehmend gegeneinander antraten. Dies vereinfachte nicht zuletzt die Absprache der Kämpfe erheblich. Beekman: »Dieser ökonomische Faktor trieb das Profiringen (Professional wrestling) weg von legitimen Wettbewerben (bekannt als »Shoots«) zu abgekarteten Begegnungen (»Rigged matches«) mit vorherbestimmtem Ausgang (bekannt als »Works«).

Der Kreis hatte sich geschlossen. Der Jahrmarktskultur entwachsen, kehrte der noch junge Profisport zum Rummel zurück. Beekman weiter: »Absprachen unter den Kämpfern und Entwicklung des Catchstils enstprangen der Subkultur der Jahrmärkte«. Im geschlossenen Zirkel der Sportler entwickelte sich der schnellere, abwechslungsreichere Kampfstil mit effektiven Haltegriffen, die den Gegner zu schneller Aufgabe zwingen, aus der Zeitökonomie. Kürzere Kämpfe bedeuten mehr Umsatz.

Die karnevaleske Subkultur brachte nicht nur mehr Tempo, sondern auch die Anmutung der Verschwörung: »Um einen Mantel der Geheimniskrämerei rund um ihre Machinationen des Geldverdienens aufrechtzuerhalten, entwickelten Jahrmarktsleute eine geheime Slangsprache, eine Art »Pig latin« (ungefähr Sprachmischmasch, Spielsprache). Die Wrestler übernahmen davon sowohl die Terminologie als auch das Prinzip der verschworenen Heimlichtuerei, das seitdem unter dem Begriff ›Kayfabe‹ bekannt ist. (…) Um das Interesse der Öffentlichkeit am Profiringen auch in seinen abgekarteten Bereichen (Worked areas) hoch zu halten, war dieses Mittel (des Stillhaltens) zum Schutz der Geheimnisse der Industrie unabdingbar. Ungeachtet von gelegentlichen Enthüllungen, verräterischen Geständnissen und behördlichen Untersuchungen blieb das ›Kayfabe‹ – das große Stillhalteabkommen – bis in die 1980er ungebrochen.«

Kayfabe ist mehr als die schlichte Lüge, einen abgesprochenen Kampf (Work) als »echten« (Shoot) auszugeben. Es ist das Versprechen eines Kampfes, in dem potentiell Knochen gebrochen werden können. Kayfabe ist nur wirksam, wenn ungeachtet des Ausgangs wirklich Sport stattfindet. In der Lüge ist hier der Sport versteckt und nicht etwa umgekehrt. Es ist die Lüge als offenes Geheimnis, als die Paradoxie des Gerüchts, dass auch das Lügen gelogen sein kann und die Knochen gebrochen.

Im Jahre 1989 schlug der damalige Präsident der World Wrestling Federation (WWF), Vincent McMahon, den riskanten Geschäftsweg ein, das Kayfabe öffentlich aufzukündigen. Er wollte für seinen Zirkus keine Gebühren an die New Jersey Athletic Commision mehr abführen und verkündete, die WWF sei kein Sport im Sinne eines legitimen Wettbewerbs, da die Ausgänge aller Kämpfe abgesprochen seien. Sie biete lediglich »Sports entertainment«, das entsprechend lizenzfrei zu haben sein müsste. Diese neue Ebene des Schwindels »machte ihn für viele zum Erzschurken der Industrie« (Beekman). Nicht zuletzt ein exemplarisches Rollenfach des Catch. Nur die Lüge kann glaubhaft sein. Kayfabe ist trotz seines Auffliegens 1989 als Prinzip der offenen Täuschung bis heute unhintergehbar.