Abkoppeln statt »aufholen«

Der im August 2018 verstorbene Politikwissenschaftler und Ökonom Samir Amin gehörte zu den einflussreichsten Intellektuellen des »globalen Südens«. Er arbeitete an dependenztheoretischen Ansätzen, war Regierungsberater in Ägypten und Mali sowie Direktor des Dritte-Welt-Forums in Dakar. Als Hochschullehrer in Poitiers, Dakar und Paris verfasste er eine lange Reihe von Schriften zur Situation und Entwicklung der sogenannten Dritten Welt, die meisten davon auf Arabisch oder Französisch. Zwei Verlagen ist zu verdanken, dass wichtige Studien als politisches Vermächtnis Amins nun ins Deutsche übertragen worden sind: Im Wiener Promedia-Verlag ist »Souveränität im Dienst der Völker. Plädoyer für eine antikapitalistische nationale Entwicklung« erschienen, im Mangroven-Verlag Kassel »Eurozentrismus. Moderne, Religion und Demokratie«. Die Texte sind teilweise mehrere Jahre alt und doch hoch aktuell.

Amin verteidigte die nationale Souveränität, auch wenn diese nicht nur im herrschenden Diskurs in Verruf geraten ist, sondern auch in weiten Teilen der Linken. »Der Nationalstaat bleibt der einzige Rahmen, in dem die entscheidenden Kämpfe stattfinden, die letztlich die Welt verändern«, so Amin. Der Autor bezog sich hierbei auf einen »antiimperialistischen Nationalismus, der die von den Zentren durchgesetzte Weltordnung ablehnt und damit potentiell antikapitalistisch ist«. Der Nationalismus in den Peripherien sei nur dann fortschrittlich, »wenn er seinen antiimperialistischen Charakter wahrt, sich heute also gegen die liberale (…) Weltordnung stellt; jeglicher andere Nationalismus, der diese Ordnung akzeptiert und damit vorgetäuscht bleibt, ist nur ein Instrument der lokalen herrschenden Klassen, die sich an der Ausbeutung ihres Volkes und letztlich anderer schwächerer Partner beteiligen wollen, indem sie als subimperialistische Mächte auftreten«.

Die Interessenvertreter der besitzenden Klassen wollen den Nationalstaat nicht auflösen, sondern auf eine höhere, supranationale Ebene heben, so Amin. Die Funktion des Nationalstaats zur Durchsetzung von Klasseninteressen und der Aufrechterhaltung von Ausbeutungsstrukturen bleibt dabei nicht nur erhalten, sie wird erweitert. Amin verwies auf die »Volkssouveränität« als Alternative zur neoliberalen Globalisierung, und er hob die Notwendigkeit einer bäuerlichen Landwirtschaft zur Herstellung von Ernährungssicherheit gerade im globalen Süden hervor. Positiver Bezugspunkt ist dabei vor allem die Volksrepublik China, von der er hoffte, dass sie zum Wegbereiter einer neuen Multipolarität werden wird.

Amin war ein Kritiker des Festhaltens der meisten europäischen Linksparteien an der EU. Er forderte »die Infragestellung des europäisch-atlantischen Projekts in seiner jetzigen Form und die Herausbildung eines alternativen Aufbaus eines sozialen, gegenüber dem Rest der Welt nicht imperialistischen Europas«. Ein Wandel könne nur eingeleitet werden, wenn Frankreich einige mutige Initiativen in diese Richtung ergreife und Deutschland und das übrige Europa mitziehe. »Dann wäre der Weg frei für eine Annäherung an China und Russland. Europa (…) könnte dann seine Wirtschaftskraft in den Dienst des Wiederaufbaus einer echten polyzentrischen Welt stellen.« Die Alternative sei düster: »Der Westen« würde »amerikanisch, Europa deutsch und der Nord-Süd-Konflikt zentral bleiben und Fortschritte nur in den Peripherien des globalen Systems denkbar sein, ein ›Remake‹ des 20. Jahrhunderts.« Das System der neoliberalen Globalisierung sei in seine »Endphase eingetreten«, seine Implosion werde sichtbar, wovon der »Brexit«, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und der Aufstieg von Faschismen zeuge. Das Ende dieses Systems führe zu einer »potentiell revolutionären Situation in allen Regionen der Welt«.

Amin betonte, dass sich die »Dritte Welt« erst dann von der »Ersten« wird befreien können, wenn sie sich von dieser »abkoppelt« und nicht länger auf Nachahmung und »Aufholen« setzt. Das Zentrum werde ein Aufholen und einen eigenständigen Weg niemals zulassen – man schaue etwa nach Bolivien und Venezuela.

Amin warnte vor dem politischen Islam. Dieser stehe einer progressiven Veränderung im Weg, seine Programme tasteten die Macht der besitzenden Klassen nicht an: »Das Projekt des heutigen politischen Islam ist eine Fassade. Es hat nicht die soziale Dimension, um die notwendigen Veränderungen zu legitimieren, die auf die Herausforderungen des heutigen Kapitalismus reagieren können und auf den Schaden, den er in seinen Peripherien anrichtet, auch in der arabischen und islamischen Welt.« Der politische Islam sei ein »konservatives Projekt, völlig akzeptabel für die kapitalistische Weltordnung«. Für Amin gab es dabei »kaum einen Unterschied zwischen den sogenannten radikalen Strömungen des politischen Islam und denen, die sich als gemäßigt geben«; beide verfolgten dasselbe Projekt.

Das letzte große Projekt von Samir Amin war die Gründung einer »5. Internationale der Arbeiter und Völker«. Diese soll den Befreiungskampf der kolonisierten Völker fortführen und vollenden. Die Grundsteine dafür sind gelegt. Seine beiden nun ins Deutsche übersetzten Bücher helfen, den enormen politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit Zuversicht zu begegnen.