Sorgenpüppchen des Tages: Grundgesetz-Hools

Florian Boillot Brunnen der Völkerfreundschaft in Berlin am 9. Mai

Es ist später Samstag nachmittag, die Berliner U-Bahn fährt stadtauswärts. Gegenüber im Waggon sitzt ein Mann gesetzten Alters mit euphorisiertem Gesichtsausdruck. Der fällt um so mehr ins Auge, da er demonstrativ auf Mund-Nase-Bedeckung verzichtet. Dafür hat er sich ein Grundgesetz in die Brusttasche geklemmt. »Diesmal haben wir sie zurückgeschlagen, wir werden immer mehr«, freut er sich. Er kommt offenbar vom Alexanderplatz. Auf Videos ist zu sehen, wie dort aufgepumpte Schlägertypen behelmte Polizisten unter »Wir sind das Volk«- und »Volksverräter«-Rufen vor sich hergetrieben, die Deutschlandflagge auf dem zentralen Brunnen gehisst haben. In einem weiteren Twitter-Schnipsel wird einer der »Hygienedemo«-Initiatoren in die Mangel genommen, nachdem er »Nazis raus« gerufen haben soll. Er steht da wie ein bedröppelter Zauberlehrling in der Besenkammer, während ihm heiser »Verpiss dich!« und »Du spaltest!« entgegengebrüllt wird.

Zurück in der U-Bahn: Ein noch älterer Herr fühlt sich angestachelt vom ausgeprägten staatsbürgerlichen Engagement des GG-Fans und entledigt sich flugs seiner OP-Maske. Die beiden werfen sich die Bälle zu. »Das ist wie ’33 heute, dieses Entmächtigungsgesetz, oder wie hieß das?« Der Senior weiß bereits, dass der nächste Bundeskanzler »ein Kanake« ist. Dann wird es ziemlich derbe: »Das kommt davon, wenn die eine FDJ-Fotze ans Ruder lassen – ist ja schlimmer als 1989.« Mit Jahreszahlen haben sie es, die beiden – den 9. Mai 1945 sparen sie aber wohlweislich aus. Dafür widmen sie sich jetzt 2015, denn »da hat das alles angefangen«. Zum Abschied klopfen sich die beiden auf die Schultern, einen High five trauen sie sich dann doch nicht. 2015, war da was? Das letzte Windows-95-Update mit Gates-Chip-Implementierung? Ach nee, da hatte sich ja die Spezies des »besorgten Bürgers« als solche konstituiert.