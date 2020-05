»Infektionsschutz definitiv nicht gewährleistet«

WichmannTV/dpa-Zentralbild/dpa Auch in der Thüringer Erstaufnahmestelle in Suhl wurden bereits Geflüchtete unter Quarantäne gestellt (Polizeieinsatz am 17.3.2020)

In Nordrhein-Westfalen stehen zwei Flüchtlingseinrichtungen vollständig unter Quarantäne. Dabei handelt es sich um die Zentrale Unterbringungseinrichtung, kurz ZUE, in Euskirchen und die Erstaufnahmeeinrichtung, kurz EAE, in Bonn. Wie ist die aktuelle Situation?

Aus der ZUE Euskirchen wissen wir, dass Anfang April 40 von rund 300 Geflüchteten positiv auf Corona getestet wurden. In dem Lager leben überwiegend junge Leute, auch viele Frauen und Kinder. Seitdem steht die ganze Einrichtung unter Quarantäne. Die Menschen sind eingesperrt in einer Massenunterkunft und dort mit dem Virus konfrontiert. Den Druck der Leitung bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner durch sehr restriktive Regeln zu spüren. Selbst Gespräche am Zaun sind untersagt, eine Sicherheitsfirma zeigt enorme Präsenz.

Doch Anspannung und Isolation sind nicht nur Phänome dieser Quarantänesituation, sondern in diesen Lagern Alltag. Es gibt in der Regel keinen Zugang zu Arbeit und Schule, die medizinische Versorgung ist eingeschränkt, der Zugang zu Anwältinnen und Anwälten und Beratungsstellen oft erschwert, und vor allem traumatisierte Geflüchtete haben unter der Isolation zu leiden. All das spitzt sich unter der Quarantäne zu.

Sind Geflüchtete in Massenunterkünften aktuell ausreichend vor der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus geschützt?

Die Bewohnerinnen und Bewohner der NRW-Landeseinrichtungen und großer kommunaler Unterkünfte müssen sich Schlafzimmer, Duschräume und Toiletten mit vielen anderen Menschen teilen. In manchen Schlafräumen wohnen vier Menschen auf zehn Quadratmetern. In vielen Unterkünften teilen sich Hunderte einen Kantinenraum. Ein ausreichender Infektionsschutz kann so definitiv nicht gewährleistet werden. Es gibt eine große Verunsicherung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern – von denen manche ohnehin psychisch stark belastet sind.

Gibt es Protest angesichts dieser Situation?

Die Bewohner der ZUE Olpe haben schon am 4. März einen Brief an die Einrichtungsleitung geschrieben, dass sie sich Sorgen machen, und Vorschläge zum eigenen Schutz unterbreitet – ohne Erfolg. Vor der unter Quarantäne stehenden ZUE Euskirchen gab es mehrere Mahnwachen, auf die die Bewohnerinnen und Bewohner sehr positiv reagiert haben. Heftige Kritik hingegen kam von der Lagerleitung, da dies zu Unruhe unter den Geflüchteten führe. Es bleibt zu hoffen, dass die Unzufriedenheit weiterhin deutlich gegenüber den Betreibern und Behörden artikuliert wird. Das wollen wir unterstützen.

Was genau erwarten Sie von den zuständigen Behörden?

Es muss endlich reagiert werden. Wir fordern eine sofortige Evakuierung der Lager und eine Unterbringung in kleinen Einheiten in den Kommunen. Dazu fehlt jedoch der behördliche Wille. Der Gesetzgeber hat allerdings ausdrücklich eine Entlassung vorgesehen, wenn dies aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge nötig ist. Insofern muss jetzt im großen Stil gegen die Lagerunterbringung geklagt werden. Neben der juristischen Ebene ist aber öffentlicher Protest nötig. Die Behörden sollten jetzt endlich unter Druck geraten zu handeln.

Sehen Sie keine Möglichkeit, den Schutz der Geflüchteten zu garantieren, ohne das gesamte System der Unterbringung in Frage zu stellen?

In Bonn wird nun eine Jugendherberge kurzfristig als Geflüchtetenunterkunft genutzt. Kreative Lösungen sind auch angesichts leerer Hotels und Unterkünfte möglich. Unsere Kritik ist aber sehr viel grundsätzlicher: Unsere Forderung, die organisierte Isolation in Sammelunterkünften zu unterlassen, die massiven rechtlichen Beschränkungen in bezug auf Privatsphäre, medizinische Versorgung, Bildung und Arbeit endlich zurückzunehmen, hat etwas mit der Vorstellung solidarischen Zusammenlebens zu tun. In einer Gesellschaft mit Lagern ist das definitiv nicht möglich.