Der Helden gedacht

REUTERS/Vasily Fedosenko Sieg über die deutschen Faschisten vor 75 Jahren: Ehrentribüne während der Parade in Minsk (9. Mai)

Russland und andere postsowjetische Länder haben am Sonnabend an den Sieg der Roten Armee über Nazideutschland vor 75 Jahren erinnert. Wegen der Pandemie fanden die meisten Veranstaltungen online oder im kleinen Rahmen statt. In Moskau hatte Präsident Wladimir Putin schon im April entschieden, die geplante große Militärparade auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Am Morgen des 9. Mai legte Putin Blumen vor dem Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer und vor den Tafeln zur Erinnerung an die sowjetischen »Heldenstädte« nieder. In einer kurzen Ansprache sagte er, die Kämpfer der Roten Armee hätten ihre Heimat verteidigt und Europa vor dem Faschismus gerettet. In einer zweiten Rede erklärte er am Sonntag, die Erinnerung an die Veteranen werde »uns immer erhalten bleiben«. Die Russen sollten aber nicht nur an die heroische Vergangenheit denken, sondern auch daran, das Land heute voranzubringen. Der seit einigen Jahren veranstaltete Erinnerungsmarsch »Unsterbliches Regiment« war in diesem Jahr ins Internet verlegt worden. Fast drei Millionen Menschen trugen nach Angaben der Veranstalter dazu bei, indem sie Bilder ihrer Angehörigen, die den Krieg mitgemacht hatten, ins Netz stellten. Die von patriotischer Musik unterlegte Übertragung dauerte fast zwölf Stunden.

Anders als in Moskau und anderen russischen Städten, wo die traditionelle Militärparade bis auf den Vorbeiflug von Kampfflugzeugen und Hubschraubern ausfiel, fand in der belarussischen Hauptstadt Minsk eine Parade statt. Mehrere tausend Soldaten marschierten durch das Zentrum der Stadt, gezeigt wurde auch moderne Militärtechnik. Staatspräsident Alexander Lukaschenko erinnerte daran, dass die Belorussische Sowjetrepublik durch Krieg und deutsche Besatzung ein Drittel ihrer Bewohner verloren und schwere Zerstörungen erlitten habe. Westlichen Nachrichtenagenturen fiel an dem Gedenken in Minsk vor allem auf, dass die beteiligten Soldaten keine Gesichtsmasken trugen.

In der Ukraine und den baltischen Staaten gab es keine offiziellen Erinnerungsveranstaltungen an den sowjetischen Sieg. Private Demonstrationen waren im Baltikum wegen der Pandemie untersagt. Der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenskij warnte in einer Videobotschaft davor, aus Anlass des 9. Mai einen »Kult des Sieges« zu veranstalten. Dazu sei das Datum zu ernst. Die Außenminister der Ukraine und der baltischen Staaten veröffentlichten statt dessen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Sonnabend einen gemeinsamen Text, in dem sie Russland vorwarfen, das Andenken an den Krieg zu »politisieren« und die Geschichte zu fälschen. Russland versuche, über die Rolle der Sowjetunion bei der diplomatischen Absicherung der deutschen Aggression und die anschließende »Okkupation« der Westukraine und der baltischen Republiken hinwegzutäuschen.

Auch in Deutschland fanden die meisten Gedenkveranstaltungen online statt. Zu den Ausnahmen gehörte eine Zeremonie am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow. Dort legte der russische Botschafter in Deutschland, Sergej J. Netschajew, einen Kranz nieder. Von deutscher Seite anwesend waren der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller und der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie Staatsminister Nils Annen vom Auswärtigen Amt. Die Linkspartei warunter anderem durch ihre beiden Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sowie der Abgeordneten Gesine Lötzsch vertreten. Bartsch sagte, das Datum des 8. bzw. 9. Mai verbinde das Gedenken an die Toten mit dem Auftrag, kein Aufleben rechter Tendenzen zuzulassen. Am Freitag und Samstag hatten jeweils mehrere tausend Berliner ebenfalls in Treptow ihre Hochachtung vor den sowjetischen Soldaten zum Ausdruck gebracht. Kretschmer sagte am Rande der Veranstaltung, es sei ihm ein persönliches Bedürfnis gewesen, an dem Gedenken teilzunehmen. Es erfülle ihn mit Genugtuung, dass es auch heute in Deutschland und Russland viele Menschen gebe, die gemeinsam in die Zukunft gehen wollten. Die Aufgabe der heutigen Generation sei es, das gewachsene Vertrauen zwischen Deutschen und Russen zu stärken, statt es zu untergraben.