Altmaiers »Sprint« zur Maskengroßmacht

Berlin. Schnell ist er nicht, aber konsequent: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will jetzt die Produktion sicherer Atemschutzmasken in Deutschland rasant beschleunigen. Noch im Mai starte ein »Sprinterprogramm«, mit dem die Bundesregierung »kurzfristig verfügbare Maschinen zur nationalen und europäischen Herstellung zertifizierter Masken« fördern wolle, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (WAZ etc.; Sonntagausgaben).

Geplant sei ein Investitionskostenzuschuss von bis zu 30 Prozent. Mit dem »Sprinterprogramm« wolle die Bundesregierung Anreize schaffen, um eine Produktionskapazität von jährlich etwa 2,5 Milliarden Schutzmasken aufzubauen, sagte der Minister. (AFP/jW)