Klassenkampf ruht nicht

Zu jW vom 2./3.5.: »Zitat des Tages«

Im »Zitat des Tages« vom 2. Mai sagt der Kovorsitzende der Linken-Fraktion, Dietmar Bartsch: »Es wird wieder Klassenkampf geben.« Ein Satz, der nicht nur Zustimmung unter Linken findet. »Corona« hat mitgeholfen, das gegenwärtige Gesellschaftssystem bloßzustellen. Die zunehmende soziale Ungleichheit durch die Profitwirtschaft mit zum Teil fragwürdigen Lebensformen und die Hungerbilder weltweit – wie erklärt sich da die Stille der Linken-Führung? Hie und da ein kleiner Halbsatz. Geht es doch um künftige Schicksalsfragen. Für den wichtigen Impfstoff steht kein Geld wie für die Rüstung zur Verfügung. Wer bezahlt überhaupt die Rechnung? Die Konzerne geben sich mittellos und fordern Stützung durch den Staat. Was wird mit der Neubewertung der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen? Der Bundespräsident sprach von einer veränderten Welt, ohne Ellenbogen. Ja, wie gehen wir miteinander um, auch in der Politik? Die Grünen haben sich gerade bemerkbar gemacht. Das Wort der Linken ist gefragt. Klassenkampf ruht nicht.

Atti Griebel, Berlin

Sündenbock

Zu jW vom 2./3.5.: »Teil des Klassenkampfs«

Die Propagandakampagne gegen China ist letztlich doch sehr durchschaubar: Die westlichen Länder haben (nicht nur, aber auch) ihr Gesundheitssystem kaputtgespart und zudem keinerlei Maßnahmen ergriffen, obwohl man aufgrund der Erfahrungen aus China längst wissen musste, was passieren kann und wie sich das vermeiden lässt. In der Coronakrise steht der scheinbar strahlende westliche Kaiser plötzlich für alle sichtbar ohne Kleider da – und das darf natürlich nicht sein. Es muss also ein Sündenbock her – und da trifft es sich natürlich gut, dass das Virus wohl ausgerechnet beim stärksten sozialistischen Systemkonkurrenten ausbrach. Der Westen hat es versaut und versucht nun, dieses Versagen China in die Schuhe zu schieben. Antikommunismus sowie ein externer Sündenbock waren schon immer effektiv beim Ablenken von eigenem Versagen – und hier kommt praktischerweise beides zusammen.

Ralph Petroff, per E-Mail

Nicht erst 1965

Zu jW vom 2./3.5.: »Bestie des Protests«

Nicht die »ersten sogenannten Militärberater der USA« sind Anfang 1965 in Südvietnam eingetroffen, sondern die ersten Kampftruppen in Gestalt von zwei Bataillonen Marineinfanterie, die am 6. März im Hafen von Da Nang von Bord gingen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich schon rund 24.000 solcher »Berater« im Süden. Die USA hatten bereits im Oktober 1950 zur Unterstützung der französischen Rückeroberer eine Militärische Unterstützungs- und Beratergruppe (MAAG) in Saigon installiert und ab Mitte 1954 – nach der Schlacht von Dien Bien Phu und kurz nach Beginn der Genfer Indochina-Konferenz – dort zusätzlich eine 200 Mann starke »Militärmission« in Saigon (SMM) eingerichtet. Die MAAG, gemäß dem Genfer Vietnam-Abkommen pro forma aufgelöst, erlebte untere flagrantem Bruch der Genfer Abkommen im November 1955 ihre Neugeburt. Ihr Personalbestand erreichte 1959 die Stärke von 900 Mann. Im Februar 1962 folgte all dem noch ein Militärisches Unterstützungskommando Vietnam (MACV). Im November 1963 übertraf die Zahl der noch immer als »Berater« deklarierten amerikanischen Militärangehörigen im Süden Vietnams mit 16.300 Mann schon Divisionsstärke. (…)

Hellmut Kapfenberger, Panketal

Idealer Mensch

Zu jW vom 2./3.5.: »Geduld und Zähigkeit«

Nicht um dem Autor am Zeuge zu flicken, sondern um Denis Goldbergs Persönlichkeit im angemessenen Licht erscheinen zu lassen: Erzbischof Desmond Tutu hat nach Goldbergs Tod nicht »mit einem deutschen Wort« reagiert, indem er sagte, er sei ein »Mensch« gewesen, sondern er hat ihn mit dem jiddischen Wort »Mensch« als das Ideal eines Menschen bezeichnet. Dieser Wortgebrauch ist auch ins Englische (»be a mensch«) übergegangen, so dass es nicht schwer zu erklären ist, dass der englischsprachige Tutu ihn benutzt; außerdem war Goldberg Jude. So passt alles zusammen.

Dr. Lothar Zieske, Hamburg

Gegen alle Vernunft

Zu jW vom 6.5.: »Es geht nicht um Geschichte«

Danke für die Beilage mit der ausführlichen Würdigung des 75. Jahrestages der Befreiung Europas vom deutschen Faschismus und der Mahnung für die Gegenwart. Alle europäischen Länder hatten unter Tod und Zerstörung gelitten. So war die Freude über die Befreiung groß. Heute ist das wohl nicht mehr so. Westliche Politiker und Militärs sowie ihre Medien wollen davon anscheinend nicht mehr viel wissen. In zahlreichen Ländern streben faschistische Gruppen nach Einfluss und Macht. Im EU-Parlament wurde eine Erklärung angenommen, die die Sowjetunion in gleicher Weise für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verantwortlich machen will wie Hitlerdeutschland. Die enormen Leistungen der sowjetischen Soldaten bei der Befreiung Europas werden negiert und die Gedenkstätten für die Opfer teilweise abgebaut. Historische Fakten spielen dabei keine Rolle und werden möglichst verschwiegen, vor allem, um sie den jüngeren Generationen vorzuenthalten. Heute wird die Öffentlichkeit über die Medien mit einer umfangreichen Propaganda gegen Russland überzogen, erfolgen Wirtschaftssanktionen, der Bruch von langjährigen Verträgen und Boykottmaßnamen auch im Sport. Warum sollen die Lehren der Geschichte vergessen werden? Glauben die Herrschenden, dass man heute mit der geballten Macht aller anderen europäischen Länder Russland, die Hauptmacht der Sowjetunion, besiegen kann? Verlockend mag es sein, ist doch das militärische Potential der NATO in allen Bereichen mindestens doppelt so groß wie das russische Arsenal. Doch jeder normal denkende Mensch sollte eigentlich wissen, dass ein Krieg mit Russland immer ein Atomkrieg wird – ohne Sieger. Zweifel an einem normalen Denken von Politikern und Militärs sind angebracht, wenn man die umfangreichen Rüstungsmaßnahmen der NATO und die immer intensivere Manövertätigkeit an der russischen Grenze betrachtet.

Horst Neumann, per E-Mail