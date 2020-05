Venezuela: Festnahmen nach Invasionsversuch

Caracas. Nach mehreren Invasionsversuchen in Venezuela sind nach Regierungsangaben 23 mutmaßliche Söldner festgenommen worden. Hinter den Aktionen steckten die venezolanische Opposition und Drogenhändler aus Kolumbien, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez am Donnerstag (Ortszeit). Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro hatte letzten Sonntag zunächst vermeldet, dass Söldner das Land mit Schnellbooten angegriffen hätten. Acht Menschen seien dabei getötet und zwei weitere festgenommen worden. In den folgenden Tagen hoben die venezolanischen Sicherheitsbehörden nach eigenen Angaben weitere Terrorzellen aus. (dpa/jW)